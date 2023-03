Quantos e quais são os parques temáticos da Disney

Conheça o mundo de magia e aventura que espera por você no Walt Disney World!

Se tem um sonho que permeia a infância de muita gente é o de conhecer os parques temáticos da Disney. Ver de perto toda a magia desse lugar encantado é uma experiência que merece ser vivida por crianças de todas as idades – inclusive as que já cresceram!

Com mais de 50 anos de história, o Walt Disney World se localiza em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então, que tal viajar um pouco até este mundo de sonhos e conhecer cada um dos parques temáticos?







Quantos são os parques temáticos da Disney?



Inaugurado no dia 1º de outubro de 1971, o Walt Disney World é um grande complexo de diversão. Ao todo, ele possui quatro parques temáticos.

Além disso, há ainda dois parques aquáticos, uma rede hoteleira e diversas atrações entre lojas, restaurantes e afins.





Quais são os parques temáticos da Disney?

Esse meio século de magia e diversão do complexo de parques é marcado pelos shows, atividades e brinquedos incríveis distribuídos nos seguintes parques temáticos:

- Magic Kingdom

- EPCOT

- Disney’s Hollywood Studios

- Disney’s Animal Kingdom

Abaixo, conheça um pouco mais sobre cada um desses parques:





Magic Kingdom: o reino mágico da Disney

O Magic Kingdom é o lar de uma das atrações mais icônicas de toda a Walt Disney World: o Cinderella Castle. Todas as noites, ele é iluminado e um espetáculo de fogos abrilhanta ainda mais o local.

É lá também que ficam alguns dos brinquedos mais famosos da Disney, como a Haunted Mansion e o Jungle Cruise.

A magia está presente, também, nos diversos desfiles, paradas, apresentações ao ar livre e, claro, nos encontros com os personagens mais amados pelo público.





EPCOT: onde tudo se torna possível

Encantamento e tecnologia andam lado a lado no EPCOT! É lá que fica a famosa Space Mountain, onde o público viaja desde os primórdios da humanidade e vislumbra como será o seu futuro.

O local conta, ainda, com atrações tecnológicas como a Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, uma montanha russa inspirada em filmes de sucesso, e a Mission: SPACE, onde é possível simular o lançamento de um foguete pela NASA.

E que tal comer entre as estrelas? O Restaurante Space 220 é uma experiência imersiva na qual é possível comer apreciando uma vista de 220 milhas acima da Terra.

É no EPCOT também que o público tem um contato único e inesquecível com a natureza em diferentes atrações.





Disney’s Hollywood Studios: onde a emoção espera em cada cantinho

De Star Wars a Toy Story, passando por outros grandes clássicos e sucessos da Disney: todos eles se encontram no Disney’s Hollywood Studios.

Aqui, é possível passear entre brinquedos e atrações inspiradas nos maiores sucessos da Disney, bem como restaurantes temáticos, apresentações musicais e muito mais!





Disney’ Animal Kingdom: contemple o espetáculo da natureza

Um espaço dedicado a celebrar todos os seres vivos e, claro, a natureza, assim é o Disney’s Animal Kingdom. Lá, é possível se aventurar entre trilhas exóticas, conhecer animais selvagens e passear em brinquedos a toda velocidade.

Além de ter um festival dedicado a O Rei Leão, uma das mais recentes atrações do local é Pandora – The World of Avatar, inspirado no sucesso Avatar, que em breve ganha um novo episódio.

Apaixone-se com o desfile de pipas mais incrível que você já viu, viaje pela gastronomia de diferentes continentes e contemple o que há de mais belo na natureza selvagem.

Quer saber mais sobre os parques temáticos da Disney? Basta acessar o site da Walt Disney World. Além de verificar detalhes das atrações, também é possível fazer reservas e comprar ingressos.