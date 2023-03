Quantos episódios tem A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

Série estreia esta semana no Disney+ prometendo muita ação e aventura para o público.



O final de ano está especial no streaming. E esta semana a série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História estreia no Disney+, expandindo o universo da famosa franquia cinematográfica.

Nesta nova produção, a jovem Jess Valenzuela (Lisette Olivera) está em busca do maior tesouro da História da humanidade. Contudo, enquanto procura, ela desvenda o passado secreto da própria família.







A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História | Trailer Oficial | Disney+





A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História terá quantos episódios?





Além de Lisette Olivera, A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História conta ainda com Catherine Zeta-Jones, Antonio Cipriano e Jake Austin Walker no elenco.

Ao todo, a temporada terá 10 episódios. Os dois primeiros estreiam dia 14 de dezembro. Depois, a cada semana, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo dessa aventura chega ao Disney+.