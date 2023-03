Quantos episódios tem a primeira temporada de Andor

Nova trama derivada de Star Wars une suspense, ação e espionagem em um thriller eletrizante.



Os fãs do universo Star Wars estão à flor da pele com toda a tensão de Andor, nova produção original da Lucasfilm no Disney+. O thriller de ação e espionagem é protagonizado por Diego Luna.

Com uma trama passada antes de Rogue One: Uma história Star Wars, a obra traz Luna como Cassian Andor. O personagem está prestes a se arriscar em uma importante missão contra o Império ao lado de um grupo de desconhecidos.







A temporada 1 de Andor tem quantos episódios?

A série apresenta o universo Star Wars de uma perspectiva diferente da que o público está acostumado. Os Jedi e a Força ficam em segundo plano, e o foco vai para as pessoas comuns, cujas vidas são afetadas pelo Império.

Contudo, agora as decisões que elas tomam têm consequências reais, e o que está em jogo para todos – e para a galáxia – é igualmente importante.

No total, a temporada 1 de Andor terá 12 episódios. Destes, cinco já estão disponíveis no Disney+. Os demais chegam ao serviço de streaming semanalmente, sempre às quartas-feiras.

Ou seja, ainda há muito o que acompanhar nesta jornada de Cassian até ele se tornar o conhecido herói rebelde que se sacrifica pela liberdade. Não perca esta emocionante produção!