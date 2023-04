A série é inspirada no famoso livro do escritor francês Júlio Verne e já está disponível no Disney+.



O que Diego (Sebastián García) mais quer é que as suas façanhas no videogame transformem-se também em aventuras da vida real. Quando menos espera, o garoto vê isso acontecer de verdade na trama de Viagem ao Centro da Terra, nova série do Disney+.

Líder do seu grupo de amigos, Diego vai passar o verão com eles no acampamento do excêntrico explorador Pompilio Calderón (Óscar Jaenada).

Lá, os personagens encontram o medalhão perdido da avó de Diego, Pola (Margarita Rosa de Francisco) e, seguindo os seus passos, descobrem um portal misterioso que os leva a uma dimensão paralela em que viverão muitas aventuras.







Viagem ao Centro da Terra: quantos episódios tem a série?





Viagem ao Centro da Terra tem oito episódios com duração de 30 minutos cada. Aproveite e viva, juntamente com os personagens, uma grande jornada para salvar o planeta de uma catástrofe.

Inspirada no famoso livro homônimo de Júlio Verne, a nova série original do Disney+ também tem no elenco os atores Mauricio "El Diablito" Barrientos (voz de Claudio), Gabriel Goity (Júlio Verne), Yankel Stevan (Martin), entre outros.