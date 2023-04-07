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NOVIDADES DISNEY+

Quantos episódios tem a temporada 1 de Tá Tudo Certo

7 de abril de 2023
7 de abril de 2023

Nova série original brasileira mistura romance e música em uma trama protagonizada por cantores famosos da atualidade. 


Você tem um encontro marcado com Ana Caetano, Pedro Calais, Vitão e outros nomes da nova geração da música pop brasileira em Tá Tudo Certo, nova minissérie brasileira. (*)

 Na trama, Pedro é um jovem estagiário de uma gravadora que sonha em fazer sucesso como músico

Um dia, seu chefe pede que ele converse com Ana, uma cantora cuja carreira está rapidamente decolando nas redes sociais. A aproximação entre os dois levará Pedro a um novo mundo, no qual ele vai repensar suas prioridades e o real significado de sucesso.

Não perca a estreia de Tá Tudo Certo


Tá Tudo Certo conta com um elenco repleto de artistas da cena pop brasileira como: Pedro Calais (Lagum), Ana Caetano (Anavitória), Vitão, Toni Garrido, Clara Buarque, Julia Mestre (Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek

A minissérie traz também participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo, entre outros.

Com direção e produção executiva de Felipe Simas, a obra é realizada pela Non Stop e Formata Produções e Conteúdo

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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