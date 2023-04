Quantos episódios tem a temporada 1 de Tá Tudo Certo

Nova série original brasileira mistura romance e música em uma trama protagonizada por cantores famosos da atualidade.



Você tem um encontro marcado com Ana Caetano, Pedro Calais, Vitão e outros nomes da nova geração da música pop brasileira em Tá Tudo Certo, nova minissérie original Disney+.

A produção de quatro episódios estreia no dia 12 de abril. Na trama, Pedro é um jovem estagiário de uma gravadora que sonha em fazer sucesso como músico.

Um dia, seu chefe pede que ele converse com Ana, uma cantora cuja carreira está rapidamente decolando nas redes sociais. A aproximação entre os dois levará Pedro a um novo mundo, no qual ele vai repensar suas prioridades e o real significado de sucesso.



Tá Tudo Certo conta com um elenco repleto de artistas da cena pop brasileira como: Pedro Calais (Lagum), Ana Caetano (Anavitória), Vitão, Toni Garrido, Clara Buarque, Julia Mestre (Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

A minissérie traz também participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo, entre outros.

Com direção e produção executiva de Felipe Simas, a obra é realizada pela Non Stop e Formata Produções e Conteúdo. Tá Tudo Certo estreia dia 12 de abril, exclusivamente no Disney+.