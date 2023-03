Quantos episódios terá a temporada 3 de The Mandalorian?

A produção original do Disney+ faz parte do universo Star Wars, e foca na jornada de Din Djarin e Grogu pela galáxia.



As jornadas de Din Djarin (Pedro Pascal) pela Galáxia de Star Wars continuam no Disney+ com a estreia da temporada 3 de The Mandalorian. O personagem embarca em novas aventuras como o caçador de recompensas solitário apresentado no início da série.

Agora, ele se encontrou com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a Galáxia de sua história sombria.

Nesse contexto, o Mandaloriano cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos, enquanto continua sua jornada ao lado de Grogu!







The Mandalorian: quantos episódios terá a temporada 3?





A nova temporada de The Mandalorian terá oito episódios. Os novos capítulos da produção contarão com o retorno de personagens amados pelo público – e outros que são um tanto ameaçadores.

Agora que o Império caiu, junte-se a Din Djarin enquanto ele atravessa a Galáxia sem lei com seu companheiro amigável, Grogu. Acompanhe essa nova aventura a partir de 1º de março, no Disney +.