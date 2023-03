Quantos episódios terá Carros na Estrada?

A série estrelada por Relâmpago McQueen e Mate está chegando em breve ao Disney+. Veja tudo o que você deve saber antes da estreia.

Uma das grandes produções da Disney e Pixar volta em uma produção com a mesma diversão, adrenalina e aventuras que o público conhece da trilogia de filmes. Estamos falando de Carros na Estrada, a série do Disney+ que é uma das estreias previstas para o Disney+ Day.

Em cada episódio, o público testemunhará Relâmpago McQueen e seu melhor amigo, Mate, viajando para o leste dos Estados Unidos para assistir ao casamento da irmã do caminhão de reboque.

Longe de Radiator Springs, a dupla de carros encontrará atrações peculiares e personagens coloridos em cada parada em sua jornada pelo interior dos Estados Unidos.







Carros na Estrada: quantos episódios terá a série?





Carros na Estrada terá nove episódios, todos produzidos por Marc Sondheimer. Quanto à direção, Steve Purcell foi responsável pelos episódios 1, 2 e 8; e Bobby Podesta pelos capítulos 5, 6 e 9. Já Brian Fee dirigiu 3, 4 e 7.







Quando estreia Carros na Estrada?





Carros na Estrada acontece dentro das celebrações do Disney+ Day, que poderá ser visto online no Disney+ a partir de 8 de setembro. Vale lembrar que os filmes e curtas da franquia Carros estão todos disponíveis no serviço de streaming.