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Quantos filhos Jake e Neytiri têm em Avatar: O Caminho da Água?

21 de dezembro de 2022
21 de dezembro de 2022

Na sequência de Avatar, os protagonistas da história já são pais. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Avatar: O Caminho da Água já está disponível nos cinemas da América Latina para que o público possa curtir o novo filme da franquia. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias ou pela internet.

A sequência de Avatar (2009), dirigida por James Cameron, traz novamente Sam Worthington (Jake Sully) e Zoe Saldaña (Neytiri) como a dupla de protagonistas.

No entanto, seus personagens tiveram uma grande mudança: eles se tornaram pais. Neste longa inédito, o casal deve proteger a si mesmos e a seus filhos dos novos perigos que se aproximam de Pandora.

Quantos filhos Jake e Neytiri têm em Avatar: O Caminho da Água? Descubra:

Avatar: O Caminho da Água

Avatar: O Caminho da Água: quantos filhos Jake e Neytiri têm?

Em Avatar: O Caminho da Água, Jake e Neytiri têm quatro filhos. São eles: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver) e Tuk (Trinity Jo-Li Bliss).

Neteyam, Lo'ak e Tuk são filhos biológicos do casal, porém Kiri é filha biológica do avatar da Doutora Grace Augustine. A médica, que morreu no filme do primeiro longa de Avatar, também é interpretada por Sigourney Weaver.

Na nova produção, Jake e Neytiri decidem adotar Kiri quando ela nasce.

Assista a Avatar: O Caminho da Água nos cinemas

O filme de James Cameron está nos cinemas de todo o mundo. Avatar, o primeiro longa, pode ser visto no Disney+.

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