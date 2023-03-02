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Quantos universos há na série Mila no Multiverso?

3 de março de 2023
3 de março de 2023

No decorrer da série, o espectador é apresentado a diferentes universos. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Mila no Multiverso, primeira série brasileira de ficção-científica produzida pelo Disney+, traz um enredo com viagens por diferentes universos. 

Quando a protagonista Mila (Laura Luz) descobre a existência do multiverso e vai em busca da sua mãe, Elis (Malu Mader), uma cientista que desapareceu, o público conhece novas realidades completamente diferentes.

Quais os universos de Mila no Multiverso?

O primeiro universo apresentado é o 1S347, no qual Mila se mostra extremamente incomodada com o fato da mãe não ter tempo para ela e ficar grande parte do dia trancada no laboratório. 

Ao encontrar um estranho dispositivo tecnológico chamado P.O.L.E.N., Mila vai para o Universo D07P8, cujos acontecimentos se passam no Instituto Alquímico de São Paulo, uma espécie de internato para adolescentes.

O espectador ainda conhece brevemente o Universo 2R9MP (também chamado de “universo tóxico”) e o Universo Y61QW (“universo ácido”).

Ambos são mostrados como inóspitos e impróprios para a vida humana – o Universo Y61QW é tão perigoso que alguns dos vilões conhecidos como Operadores são mortos assim que entram nele.

Mila no Multiverso


Mas afinal, quantos universos há em Mila no Multiverso?

A resposta para essa pergunta vem de uma fala do personagem Pierre (Dani Flomin) no segundo episódio, quando ele explica o motivo de conseguir estar em todos os universos ao mesmo tempo.

“Em outro universo, eu assisti a um acontecimento astronômico. Um ponto de conjunção entre todos os universos do multiverso. A consciência de todos os Pierres também entrou em conjunção. Aí eu virei um só. Vivendo em infinitos corpos, em infinitos universos. Tudo junto”, afirma o personagem.

Logo, não é possível saber a quantidade exata de universos – eles são descritos como infinitos, cada um com suas pecularidades.

Não perca Mila no Multiverso no Disney+

Todos os oito episódios da série estão disponíveis no Disney+

Mila no Multiverso reforça o compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtoras da região e talentos reconhecidos.

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