Que animais são os personagens Tico e Teco?

Descubra que bichos são esta dupla que se mete em muitas confusões e que em breve estará de volta em um novo filme!
A dupla Tico e Teco já passou por muitas aventuras no universo Disney em séries disponíveis com exclusividade no Disney+.
Personagens queridos pelo público de diferentes gerações, eles em breve estarão em uma nova produção original. Trata-se de Tico e Teco: Defensores da Lei, que será disponibilizado dia 20 de maio, com exclusividade no serviço de streaming.
Mas que tipo de animal são Tico e Teco? Veja algumas curiosidades e características dos bichinhos e dos personagens.
Tico e Teco: Que animais são os personagens?
Os famosos Tico e Teco são esquilos, mais precisamente do tipo tâmia. Há várias espécies de esquilos e os tâmias têm como principal característica listras pretas e creme ao longo do corpo, e a coloração dos pelos em tons de marrom.
Esses esquilos são pequenos e “bochechudos”, o que os ajuda na alimentação. Eles têm bolsas jugais na bochecha, nas quais podem armazenar alimentos. O tipo de esquilo tâmia é muito comum de ser encontrado nos Estados Unidos, que também é o lar do Tico e do Teco.
Tico e Teco: Quais as características dos personagens
Tico e Teco são irmãos gêmeos que já participaram de animações do Pluto e do Pato Donald, até estrelarem seus próprios desenhos animados em várias séries exclusivas da Disney.
Os dois são atrapalhados e adoram comer amendoim, que costumam armazenar em sua “casa” na árvore. Os irmãos têm personalidades bem diferentes: Tico é o mais inteligente e esperto. É ele que tem a maioria das ideias e elabora planos mirabolantes; já Teco é mais ingênuo, confuso e atrapalhado.
Tico e Teco: Quando estreia a nova produção
O filme Tico e Teco: Defensores da Lei é uma produção original do Disney+ e estará disponível a partir do dia 20 de maio, com exclusividade no streaming. A produção é dublada por John Mulaney, como Tico, e Andy Samberg como Teco.
Dirigido por Akiva Schiffer, Tico e Teco: Defensores da Lei é escrito por Dan Gregor e Doug Mand, com produção de Todd Lieberman e David Hoberman (de A Bela e a Fera).
No filme, eles estão morando em Los Angeles, em meio a humanos e outros animais e com trabalhos bem diferentes dos que realizavam antes. A história mistura comédia e ação em um formato híbrido, que une live-action e animação em computação gráfica (CG), e acompanha o reencontro do público com os dois esquilos.