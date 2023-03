Que animais são os personagens Tico e Teco?

Descubra que bichos são esta dupla que se mete em muitas confusões e que em breve estará de volta em um novo filme!



A dupla Tico e Teco já passou por muitas aventuras no universo Disney em séries disponíveis com exclusividade no Disney+.

Personagens queridos pelo público de diferentes gerações, eles em breve estarão em uma nova produção original. Trata-se de Tico e Teco: Defensores da Lei, que será disponibilizado dia 20 de maio, com exclusividade no serviço de streaming.

Mas que tipo de animal são Tico e Teco? Veja algumas curiosidades e características dos bichinhos e dos personagens.







Tico e Teco: Que animais são os personagens?





Os famosos Tico e Teco são esquilos, mais precisamente do tipo tâmia. Há várias espécies de esquilos e os tâmias têm como principal característica listras pretas e creme ao longo do corpo, e a coloração dos pelos em tons de marrom.

Esses esquilos são pequenos e “bochechudos”, o que os ajuda na alimentação. Eles têm bolsas jugais na bochecha, nas quais podem armazenar alimentos. O tipo de esquilo tâmia é muito comum de ser encontrado nos Estados Unidos, que também é o lar do Tico e do Teco.







Tico e Teco: Quais as características dos personagens





Tico e Teco são irmãos gêmeos que já participaram de animações do Pluto e do Pato Donald, até estrelarem seus próprios desenhos animados em várias séries exclusivas da Disney.

Os dois são atrapalhados e adoram comer amendoim, que costumam armazenar em sua “casa” na árvore. Os irmãos têm personalidades bem diferentes: Tico é o mais inteligente e esperto. É ele que tem a maioria das ideias e elabora planos mirabolantes; já Teco é mais ingênuo, confuso e atrapalhado.







Tico e Teco: Quando estreia a nova produção





O filme Tico e Teco: Defensores da Lei é uma produção original do Disney+ e estará disponível a partir do dia 20 de maio, com exclusividade no streaming. A produção é dublada por John Mulaney, como Tico, e Andy Samberg como Teco.

Dirigido por Akiva Schiffer, Tico e Teco: Defensores da Lei é escrito por Dan Gregor e Doug Mand, com produção de Todd Lieberman e David Hoberman (de A Bela e a Fera).

No filme, eles estão morando em Los Angeles, em meio a humanos e outros animais e com trabalhos bem diferentes dos que realizavam antes. A história mistura comédia e ação em um formato híbrido, que une live-action e animação em computação gráfica (CG), e acompanha o reencontro do público com os dois esquilos.