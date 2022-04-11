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Que animal é Scrat, de A Era do Gelo

11 de abril de 2022
11 de abril de 2022

Descubra o que é este bichinho sem muita sorte e bastante desastrado que protagoniza uma nova série de curtas no Disney+.


As aventuras do atrapalhado Scrat em busca de sua noz perfeita fazem parte dos diversos elementos divertidos da franquia A Era do Gelo. O simpático bichinho virou um dos símbolos das animações, todas disponíveis no Disney+, e até ganhou uma série de curtas com ele mesmo como protagonista: A Era do Gelo: Histórias do Scrat, que estreia 13 de abril na plataforma.

Scrat


Que animal é o Scrat em A Era do Gelo?


Desajeitado e sem muita sorte, Scrat é um esquilo-dente-de-sabre. O personagem aparece em busca de sua noz logo no início da animação A Era do Gelo, de 2002.

No filme, enquanto os animais lutam para sobreviver ao iminente fim da era glacial e o derretimento da neve, o animal acaba causando uma grande rachadura no bloco de gelo em que os animais vivem. Na sequência, o esquilo perde de diversas — e dolorosas — formas a sua preciosa comida.

Scrat em A Era do Gelo


O Scrat existiu de verdade?


O fofo animal de olhos esbugalhados foi criado como um ser fictício, existindo apenas no longa. Entretanto, curiosamente, um grupo de pesquisadores argentinos desenterraram, em 2009, os restos de um pequeno mamífero extinto que guardava certas similaridades com Scrat.

Por se parecer com uma espécie de musaranho de longas presas, os pesquisadores o batizaram de Cronopio Dentiacutus, em homenagem a Scrat.

Scrat


A Era do Gelo: Histórias do Scrat no Disney+


A paixão do público pelo personagem é tão grande que ele acaba de ganhar mais uma série de curtas de animação. A Era do Gelo: Histórias do Scrat conta com seis divertidas histórias que acompanham o esquilo em sua mais nova empreitada: a paternidade!



A Era do Gelo: Histórias do Scrat | Trailer Oficial | Disney+


Conheça Baby Scrat e acompanhe os altos e baixos da relação do filhote com seu desastrado pai em A Era do Gelo: Histórias do Scrat — a partir de 13 de abril, exclusivamente no Disney+.

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