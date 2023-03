Que frase icônica Obi-Wan Kenobi disse a Luke Skywalker no final da série

O poderoso Mestre Jedi retornou ao universo Star Wars em sua série, que tem também um documentário sobre a produção. Relembre um importante momento entre Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Os fãs do universo Star Wars terão, em breve, boas novidades chegando de mundos distantes diretamente para o Disney+. Uma delas é o documentário especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi sobre os bastidores da produção da série Obi-Wan Kenobi, e que estreia dia 8 de setembro.







A trama de Obi-Wan Kenobi





Obi-Wan Kenobi trouxe de volta um dos personagens mais queridos da saga: o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, também conhecido como Ben Kenobi (vivido novamente por Ewan McGregor).

Em seus seis episódios, passados entre os filmes Star Wars Episódio III – A Vingança dos Sith e Star Wars Episódio IV – Uma Nova Esperança, o espectador acompanha o exílio de Obi-Wan, que resolve viver disfarçado de uma pessoa comum por conta da caça aos Jedis.

Logo no primeiro episódio também é mostrado os pequenos Luke Skywalker (que é criado por seu tio Owen) e Leia Organa (princesa no planeta Alderaan). Obi-Wan observa Luke de longe e só vai reencontrar o garoto no final da série.

Ao longo da série, Obi-Wan tem a perigosa e difícil missão de resgatar a princesa Leia (Vivien Lyra Blair), que foi sequestrada como isca, pois Darth Vader (Hayden Christensen) tem a intenção de capturá-lo e destruí-lo.







Qual é a icônica frase que Obi-Wan Kenobi fala para Luke Skywalker?





No último episódio da série, depois de emocionantes lutas e acontecimentos memoráveis, Obi-Wan está em Tatooine desde que retornou para salvar Luke, Owen e Beru da ira de Reva.

Em tom de despedida, ele vai até a casa de Owen (Joel Edgerton) para ver novamente o jovem Luke Skywalker (Grant Feely), que brinca com alguns equipamentos eletrônicos.

Ben Kenobi conversa brevemente e diz que vai manter distância, que Luke deve ser só um menino e pede para que tomem conta do garoto. O zeloso tio, então, permite que Obi-Wan se apresente a Luke.

É nesse momento que Obi-Wan Kenobi diz a clássica frase a Luke: “Hello, there!” (“Olá, você!”) – uma frase que se tornou famosa na franquia, já que essa é a primeira fala do personagem no filme Episódio IV - Uma Nova Esperança.

Mas foi no longa Episódio III - A Vingança de Sith que essa frase ficou popular, quando o Obi-Wan surpreende o General Grievous e também fala novamente: “Hello, there”.