Que horas estreia Abracadabra 2 no Disney+?

O novo live-action da Disney chega muito em breve ao serviço de streaming. Saiba a partir de que horas o filme estará disponível no Disney+.

As irmãs Sanderson, vividas pelas atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy há 29 anos no filme Abracadabra (de 1993), retornam em breve em Abracadabra 2, exclusivamente no Disney+.

A nova produção promete mágica, aventura e muito susto com as bruxas Winifred, Sarah e Mary Sanderson. No primeiro filme, o trio de feiticeiras sai diretamente do século 17 para Salém para aprontar muitas confusões em uma noite divertida e caótica.







Abracadabra 2 | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Em Abracadabra 2, as três bruxas seguem aliando humor com terror, mas agora elas buscam vingança ao retornar para Salém. No entanto, o trio precisará enfrentar jovens estudantes do Ensino Médio que farão de tudo para impedir que elas causem transtornos e agitem a cidade.







Que horas Abracadabra 2 estreia no Disney+?

Abracadabra 2 traz toda a magia sinistra das irmãs Sanderson para uma nova aventura divertida e cheia de sustos!

O filme estará disponível no Disney+ a partir das 4h (horário de Brasília) do dia 30 de setembro. Não perca!