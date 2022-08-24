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Que horas estreia o novo episódio de Mulher-Hulk?

25 de agosto de 2022
25 de agosto de 2022

Falta pouco para os fãs verem Jennifer Walters e a super-heroína verde da Marvel Studios em ação novamente em Mulher-Hulk!


A nova super-heroína da Marvel Studios está prestes a aparecer novamente no Disney+ com a estreia do episódio 2 de Mulher Hulk: A Defensora de Heróis. A história de Jennifer Walters, que já é um sucesso desde o lançamento, promete continuar rendendo boas aventuras.

Quais serão os novos desafios que a advogada favorita do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) terá que enfrentar? Antes de continuar a mergulhar na trama, relembre um pouco do que aconteceu no episódio 1 da nova produção.

Mulher-Hulk


O que aconteceu no episódio 1 de Mulher-Hulk?

No primeiro episódio, o mundo de Jen Walters virou de cabeça para baixo por causa de um acidente de carro com seu primo Bruce Banner (Mark Ruffalo). É assim que a advogada adquire superpoderes.

Jennifer, então, precisa aprender a lidar com essa nova realidade e a controlar a mulher verde, forte e com dois metros de altura na qual se transforma sempre que fica irritada.

Bruce Banner/Incrível Hulk torna-se seu mentor nesta jornada de encontrar um equilíbrio entre sua vida como advogada profissional e a super-heroína que agora habita dentro dela.

O final do capítulo apresenta um confronto entre a principal vilã de Mulher-Hulk e a própria Jennifer Walters transformada na gigante verde, que surpreendeu a todos em um tribunal de Justiça.

Mulher-Hulk


Mulher-Hulk: que horas estreia o episódio 2?

O episódio 2 de Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis estreia na quinta-feira, 25 de agosto, exclusivamente no Disney+, e estará disponível a partir das 4h no Brasil (horário de Brasília).

Você está pronto para ver a Mulher-Hulk em ação novamente? Então, confira sem falta o novo capítulo dessa aventura!

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