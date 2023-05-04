Que personagens aparecem nas cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 3

Descubra quem está presente no finalzinho do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
A espera acabou: o filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 já estreou nos principais cinemas do Brasil! E, assim como todas as produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), esta também tem cenas pós-créditos.
Guardiões da Galáxia Vol. 3: que personagens aparecem nas cenas pós-créditos
Na primeira cena pós-créditos, Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) aparece como o novo capitão dos Guardiões da Galáxia, junto com seus companheiros.
Entre eles, estão Groot (voz de Vin Diesel), Kraglin (Sean Gunn), Adam Warlock (Will Poulter) e Cosmo, o Cão Espacial (voz de Maria Bakalova).
Já na segunda cena pós-créditos, quem aparece é Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), juntamente com seu avô.
Assista Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas!
Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, a vida de Rocket está em perigo. Por esta razão, Peter Quill/Star-Lord e os demais Guardiões devem iniciar uma difícil missão para salvar a vida de seu amigo.
Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está em exibição nos maiores cinemas do Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.
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