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Que personagens aparecem nas cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 3

4 de maio de 2023
4 de maio de 2023

Descubra quem está presente no finalzinho do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A espera acabou: o filme Guardiões da Galáxia Vol. 3estreou nos principais cinemas do Brasil! E, assim como todas as produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), esta também tem cenas pós-créditos.

A produção, protagonizada por Chris Pratt, Zoë Saldaña, Pom Klementieff e mais, tem duas cenas pós-créditos, uma após os créditos principais e outra ao final de tudo.

Quer saber quem aparece nas cenas pós-créditos? Descubra a seguir:



Guardiões da Galáxia Vol. 3: que personagens aparecem nas cenas pós-créditos


Na primeira cena pós-créditos, Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) aparece como o novo capitão dos Guardiões da Galáxia, junto com seus companheiros.

Entre eles, estão Groot (voz de Vin Diesel), Kraglin (Sean Gunn), Adam Warlock (Will Poulter) e Cosmo, o Cão Espacial (voz de Maria Bakalova).

Já na segunda cena pós-créditos, quem aparece é Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), juntamente com seu avô.

Assista Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas!


Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, a vida de Rocket está em perigo. Por esta razão, Peter Quill/Star-Lord e os demais Guardiões devem iniciar uma difícil missão para salvar a vida de seu amigo.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está em exibição nos maiores cinemas do Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

Para acompanhar as últimas notícias sobre o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

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