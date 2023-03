Que poderes tem o martelo de Thor?

Mjolnir, o famoso martelo do Deus do Trovão, possui habilidades que o tornam uma das armas mais poderosas do universo Marvel.

O filme Thor: Amor e Trovão já está disponível nos principais cinemas do Brasil. É hora de conhecer as novas aventuras do Deus do Trovão no quarto filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estrelado por Chris Hemsworth. A produção desafia o super-herói, que agora carrega seu novo machado, chamado Rompe-Tormentas, contra uma ameaça recente: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).

No entanto, ele fica surpreso ao descobrir que o Mjolnir, seu primeiro martelo, não só foi restaurado como está nas mãos de sua ex-namorada, Jane Foster (a Poderosa Thor). Portanto, antes de curtir o a estreia, aproveite para relembrar esta incrível arma de batalha e quais poderes ela possui.







Thor: O que é o Mjolnir?





O Mjolnir é uma arma extremamente durável, forjada a partir do metal Asgardiano Uru. Ela foi feita a mando de Odin (Anthony Hopkins), pai de Thor. Mas há uma peculiaridade: ela só pode ser levantada por aqueles com caráter e integridade inabaláveis.

Além do Deus do Trovão, apenas o Capitão América/Steve Rogers (Chris Evans) era o único capaz de empunhar a arma no MCU — até agora. Isso porque Jane Foster também consegue utilizar o Mjolnir, transformando-se na Poderosa Thor.







Thor: Quais são os poderes do Mjolnir?





O martelo de Thor possui grandes habilidades ​​que permitem a quem o usa, entre outras coisas, voar pelo ar ou invocar poderosos relâmpagos que abalam os inimigos.

A seguir, descubra os poderes do Mjolnir:

1) A Invocação: o martelo pode ser invocado por Thor, bastando este estender a mão para utilizar todo seu poder destrutivo.

2) Vôo: ao arremessar o Mjolnir segurando-o pelo cabo, o Deus do Trovão é capaz de se mover pelos céus como um avião.

3) Eletricidade instantânea: apesar da capacidade de invocar raios seja do próprio Thor — e não do Mjolnir, como ele pensava — a arma é perfeitamente adequada aos superpoderes de seu portador. Ela funciona como guia dos relâmpagos que brotam dos céus para assustar ou atacar diretamente os inimigos.





O novo filme da Marvel Studios, dirigido por Taika Waititi, já está disponível nos cinemas para que todos possam descobrir como continua a vida do Deus do Trovão.