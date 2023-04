Quem é a atriz que interpreta Wendy em Peter Pan & Wendy

Se você é fã do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), é provável que se lembre de já ter visto Ever Anderson, a nova intérprete de Wendy em Peter Pan & Wendy.



A história de Peter Pan é, sem dúvidas, uma das mais conhecidas por públicos de diferentes gerações – de crianças a adultos! Em 28 de abril, esse clássico ganhará uma nova versão live-action chamada Peter Pan & Wendy, com estreia exclusiva no Disney+.

Entre os destaques do elenco, está a jovem atriz Ever Anderson, que interpreta Wendy. O trailer do filme já deu uma amostra do que os espectadores podem esperar do seu trabalho.

A seguir, descubra mais informações sobre a jovem e talentosa atriz:







Quem é Ever Anderson, a Wendy de Peter Pan & Wendy





Ever Gabo Anderson nasceu em 3 de novembro de 2007, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

A jovem é filha da famosa atriz ucraniana Milla Jovovich, protagonista de uma conhecida franquia de filmes sobre zumbis e que já estrelou diversas produções em Hollywood.

O pai de Ever, o cineasta britânico Paul W.S. Anderson, que também é muito reconhecido no meio cinematográfico por dirigir longas de ação e ficção-científica.





Ever Anderson já participou do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM)





Peter Pan & Wendy é apenas o terceiro filme da jovem atriz. Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) provavelmente vão se lembrar de ter visto Ever Anderson em Viúva Negra (2021).

No longa, ela interpreta a versão adolescente de Natasha Romanoff (vivida em sua fase adulta por Scarlett Johansson).

No novo filme do Disney+, Ever terá o papel de maior protagonismo da sua carreira até então: afinal, ao lado de Peter Pan, a Wendy é um dos grandes destaques da história.







Quem mais está no elenco de Peter Pan & Wendy?





Além de Ever Anderson, Peter Pan & Wendy tem no elenco nomes como Alexander Molony (Peter Pan), Jude Law (Capitão Gancho), Yara Shadidi (Tinker Bell), Alyssa Wapanatâhk (Tigrinha), Joshua Pickering (John Darling), entre outros. Já a direção é de David Lowery.





Não perca Peter Pan & Wendy no Disney+





Peter Pan & Wendy chega diretamente ao Disney+ em 28 de abril. Não perca a chance de revisitar uma das histórias mais amadas do cinema!

Aproveite também para entrar no clima da estreia assistindo à clássica animação As Aventuras de Peter Pan (1953) no serviço de streaming.