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Novidades Disney+

Quem é a nova vilã em Desencantada

17 de novembro de 2022
17 de novembro de 2022

A estreia desta história mágica está próxima! Conheça quem é o personagem que tentará impedir a felicidade de Giselle.


No dia 18 de novembro estreia Desencantada no Disney+. A sequência do filme Encantada traz de volta Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), que decidem tomar um novo rumo em sua vida depois de 15 anos de casados.

O casal e sua família se mudam para Monroeville, uma pacata comunidade do subúrbio. No entanto, ali vão encontrar vários conflitos que impedirão que seu “felizes para sempre” seja realidade.

Um dos problemas que a protagonista da história terá que enfrentar é uma perigosa vilã: a rainha Malvina Monroe.

Desencantada


Quem é Malvina Monroe, a nova vilã de Desencantada

Malvina Monroe é a “rainha malvada” dos subúrbios que chega para atormentar a vida de Giselle. A personagem é interpretada pela atriz Maya Rudolph.

No trailer do filme é possível ver que Giselle e Malvina têm várias cenas juntas, nas quais as suas diferenças ficam mais aparentes.


Quando estreia Desencantada?

O filme estreia dia 18 de novembro exclusivamente no Disney+. Encantada, a primeira parte da história, já está disponível no serviço de streaming. Não perca!

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