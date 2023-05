Quem é Adam Warlock, personagem de Will Poulter em Guardiões da Galáxia Vol. 3

Conheça o novo personagem que chega ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e seus companheiros estão de volta em Guardiões da Galáxia Vol. 3, o novo filme da Marvel Studios que já está disponível nos cinemas de todo o Brasil.

Você vai rever personagens já conhecidos como Gamora (Zoë Saldaña), Rocket (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebulosa (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) e Kraglin (Sean Gunn), mas também irá conhecer figuras novas.

Uma delas é o personagem Adam Warlock, interpretado por Will Poulter. Quer saber mais sobre ele? Descubra abaixo!

Quem é Adam Warlock em Guardiões da Galáxia Vol. 3





Adam Warlock aparece logo no começo do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele é um Soberano (raça extremamente avançada) criado por Ayesha (Elizabeth Debicki). Os dois tentam sequestrar Rocket para levá-lo ao vilão Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji).

No final da história, Groot salva a vida de Warlock, pois acredita que "todos merecem uma segunda chance".

É por isso que, depois disso, o Soberano faz o mesmo com Peter Quill/Star-Lord e o salva da morte iminente.

Na primeira cena pós-créditos do filme, o público vê Adam Warlock se juntar ao novo grupo dos Guardiões da Galáxia.

