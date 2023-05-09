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NOVIDADES MARVEL

Quem é Adam Warlock, personagem de Will Poulter em Guardiões da Galáxia Vol. 3

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

Conheça o novo personagem que chega ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e seus companheiros estão de volta em Guardiões da Galáxia Vol. 3, o novo filme da Marvel Studios que já está disponível nos cinemas de todo o Brasil.

Você vai rever personagens já conhecidos como Gamora (Zoë Saldaña), Rocket (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebulosa (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) e Kraglin (Sean Gunn), mas também irá conhecer figuras novas.

Uma delas é o personagem Adam Warlock, interpretado por Will Poulter. Quer saber mais sobre ele? Descubra abaixo!

Will Poulter em Guardiões da Galáxia Vol. 3

Quem é Adam Warlock em Guardiões da Galáxia Vol. 3


Adam Warlock aparece logo no começo do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele é um Soberano (raça extremamente avançada) criado por Ayesha (Elizabeth Debicki). Os dois tentam sequestrar Rocket para levá-lo ao vilão Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji). 

No final da história, Groot salva a vida de Warlock, pois acredita que "todos merecem uma segunda chance". 

É por isso que, depois disso, o Soberano faz o mesmo com Peter Quill/Star-Lord e o salva da morte iminente. 

Na primeira cena pós-créditos do filme, o público vê Adam Warlock se juntar ao novo grupo dos Guardiões da Galáxia.

Assista a Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas 


Não perca Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas. Você pode garantir o seu ingresso pela página oficial de lançamento.

Para saber as últimas notícias sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider!

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