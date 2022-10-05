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Novidades Star Wars

Quem é Adria Arjona, a atriz que impressiona como Bix Caleen em Andor

5 de outubro de 2022
5 de outubro de 2022

Logo nos primeiros episódios, a personagem Bix Caleen chamou a atenção dos fãs. Conheça mais sobre a atriz que está estreando no universo Star Wars.


A nova série da saga Star Wars, Andor, já está com episódios disponíveis no Disney+. Na produção, acompanhamos Cassian Andor (Diego Luna) em uma trama de ação que apresenta o crescimento da rebelião contra o Império.

Já nos primeiros episódios, a destemida e inteligente Bix Caleen, amiga de Cassian Andor, impressiona pela intensa interpretação da atriz Adria Arjona.

Saiba, a seguir, um pouco mais sobre a atriz que dá vida a corajosa Bix Caleen.

Bix Caleen


Quem é Adria Arjona?

Adria Arjona é uma atriz norte-americana que nasceu em 25 de abril de 1992 em San Juan, Porto Rico, e viveu até os seus 12 anos na Cidade do México – quando se mudou com a família para Miami.

Atualmente com 30 anos, Adria vive desde os 18 anos em Nova York, para onde se mudou para estudar atuação na Lee Strasberg Theatre and Film Institute.


Os destaques da carreira de Adria Arjona

Adria Arjona atuou profissionalmente pela primeira vez há 10 anos, no curta-metragem Loss a Short Film (2012). Desde então, começou a fazer participações em séries de variados gêneros até conseguir um papel de destaque em uma produção de detetives e crimes, em 2015.

Em 2017, Adria conseguiu um personagem importante na série Emerald City, produção que faz uma releitura moderna do mundo de Oz. Ela ainda fez um trabalho de dublagem para o game Fortnite no mesmo ano.

Adria Arjona ainda participou de filmes de ação, fantasia e comédia até ser convidada a entrar no universo Star Wars e integrar o time com um papel de destaque no elenco de Andor.

Andor


Assista a Andor no Disney+

Os novos episódios de Andor estreiam semanalmente às quartas-feiras, a partir das 4h da manhã (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+. Não deixe de acompanhar Cassian Andor nesta incrível jornada através da Galáxia!

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