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NOVIDADES STAR WARS

Quem é Ahsoka Tano?

21 de agosto de 2023
21 de agosto de 2023

A série em live-action protagonizada pela personagem estreia no Disney+ dia 22 de agosto.


Desde sua estreia, há 15 anos, em Star Wars: The Clone Wars até ser interpretada por Rosario Dawson em uma série que leva seu nome, Ahsoka Tano sempre chamou a atenção do público. E a produção que estreia no dia 22 de agosto no Disney+ promete revelar mais coisas sobre ela. 

No entanto, para quem não acompanha todo o universo Star Wars ou conheceu a personagem apenas por suas aparições em séries como The Mandalorian, pode ficar a pergunta: quem é Ahsoka Tano?

A seguir, conheça um pouco mais sobre essa incrível – ainda que misteriosa – guerreira:

Ahsoka

A história de Ahsoka Tano no universo Star Wars


A história da personagem começa com ela ainda criança, como é mostrado na série animada Star Wars: Histórias dos Jedi, com ela sendo levada para um Templo Jedi.

Aos 14 anos, o Mestre Yoda a designou como Padawan de Anakin Skywalker a fim de fazê-lo lidar melhor com suas questões de apego e a personalidade superprotetora. 

Mentor e aprendiz eram parecidos em diversos aspectos: obstinados, corajosos, inteligentes e capazes de desafiar as figuras de autoridade.

Ainda assim, Anakin e Ahsoka tinham um profundo respeito um pelo outro. Posteriormente, a guerra clônica eclodiu, com Ahsoka sendo acusada injustamente de uma grande explosão no Templo Jedi. Anakin ajudou na absolvição da jovem. 

No entanto, desiludida com a Ordem, Ahsoka resolveu se afastar e trilhar seu próprio caminho. Ao longo de sua jornada, a jovem enfrentou diversos desafios, que só fizeram dela uma guerreira ainda melhor.

Sobrevivente da Guerra e do Império, durante a Nova República a ex-Jedi seguiu lutando para defender aquilo que achava certo. Agora, é hora de descobrir os caminhos que ela percorreu e que marcas ela carrega dos tempos passados. 

Ahsoka

Acompanhe a evolução de Ahsoka Tano no Disney+


Somente no Disney+ você encontra todas as produções das quais Ahsoka Tano já participou. Aproveite para maratoná-las enquanto a nova série em live-action da personagem não estreia.

Os dois primeiros episódios de Star Wars: Ahsoka Tano estreiam no dia 22 de agosto, somente no Disney+. E, a cada terça-feira, um novo capítulo dessa história chega ao streaming. Não perca mais essa super aventura por uma galáxia muito, muito distante!

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