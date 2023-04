Quem é Alan Tudyk, o ator que interpreta Senhor Darling em Peter Pan e Wendy

Conheça o famoso ator que já fez parte de vários filmes da Disney e também do universo de Star Wars. Saiba mais sobre ele!



Falta pouco para a estreia de Peter Pan & Wendy no Disney+! O live-action estará disponível no serviço de streaming a partir do dia 28 de abril.

O longa é protagonizado por Jude Law como Capitão Gancho; Yara Shahidi como Tinker Bell; Ever Anderson como Wendy; Alexander Molony como Peter Pan e Molly Parker como a Senhora Darling.

Além deles, quem desempenha o papel do Senhor Darling na produção é Alan Tudyk, que já fez parte de várias produções da Disney.

A seguir, descubra mais detalhes sobre ele.

Quem é Alan Tudyk, o ator que faz parte do elenco de Peter Pan e Wendy







Alan Tudyk é um ator estadunidense nascido no dia 27 de dezembro de 1959 em El Paso, Texas.

Seu primeiro trabalho no cinema foi em 1997 no filme 35 Miles from Normal. Em sua extensa carreira, também fez papéis nos filmes Eu, Robô (2004), Serenity - A Luta Pelo Amanhã (2005) e Resident Alien (2022), todos disponíveis no Star+.

Alan Tudyk participou de filmes da Disney como Frozen: Uma Aventura Congelante, Detona Ralph e Encanto



Além de estar na frente das câmeras, Alan Tudyk também tem uma grande experiência como dublador.

Ele fez parte do elenco de algumas animações da Disney, como Detona Ralph (2012) e sua continuação, WiFi Ralph (2018), além de Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), Operação Big Hero (2014), Zootopia (2016) e Encanto (2021). Assista a esses filmes no Disney+!

Alan Tudyk também é parte do universo Star Wars





O ator que estará no filme Peter Pan & Wendy também trabalhou no universo Star Wars.

Alan Tudyk fez a voz de K-2SO em Rogue One: Uma História Star Wars (2016), disponível no Disney+.