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Quem é Aonung, o personagem que aparece em Avatar: O Caminho da Água

16 de janeiro de 2023
16 de janeiro de 2023

Conheça mais detalhes sobre o personagem da sequência de Avatar. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Desde que chegou aos cinemas em 2022, Avatar: O Caminho da Água tem sido um sucesso, tal como aconteceu com o primeiro filme da franquia, Avatar (2009) – que está disponível no Disney+.

A sequência retoma a história de Jake e Neytiri trazendo muita ação e emoção com novos desafios. Isso porque os protagonistas agora são pais e devem enfrentar novos perigos.

Por conta disso, os dois precisam se mudar com a família para outro lugar e se relacionar com uma nova tribo: o clã Metkayina, que vive perto da água e tem uma grande ligação com ela.

Um de seus membros é o jovem Aonung. Saiba, a seguir, mais detalhes sobre este personagem!

Avatar: O Caminho da Água

Quem é Aonung em Avatar: O Caminho da Água?

 Aonung é um membro do clã Metkayina de Pandora. Ele é filho de Tonowari (Cliff Curtis) e Ronal (Kate Winslet).

Junto com sua irmã Tsireya, eles se encarregam de ensinar aos filhos de Jake e Neytiri os costumes de sua tribo e como se comportar na água. O ator canadense Filip Geljo é quem dá vida ao personagem Aonung no filme.

Veja Avatar: O Caminho da Água nos cinemas

A sequência de Avatar (disponível no Disney+), Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Não perca! 

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