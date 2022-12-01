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Quem é Austin Kane, ator que interpreta Cal em Meu Papai (ainda) é Noel

1 de dezembro de 2022
1 de dezembro de 2022

O jovem ator norte-americano vive o filho de Scott Calvin, o clássico Papai Noel, na nova série disponível no Disney+.


Scott Calvin percebeu que não pode ser Papai Noel para sempre e está disposto a encontrar um substituto digno em Meu Papai (ainda) é Noelsérie que já está disponível no Disney+.

Além de se preparar para entrevistar inúmeros candidatos para ocupar o seu trenó, Scott Calvin convive com seu filho Cal, interpretado por Austin Kane. Ele mora com os pais no Pólo Norte junto com sua irmã Sandra, interpretada por Elizabeth Allen-Dick.

Austin Kane já está encantando os fãs da série com sua aparição nos três primeiros episódios disponíveis no serviço de streaming. Saiba como foi o início da sua carreira artística e de quais outras produções ele participou a seguir.


Meu Papai (ainda) é Noel


Quem é Austin Kane?


Austin Kane nasceu no Colorado, nos Estados Unidos e começou sua carreira de ator ainda no jardim de infância, integrando uma famosa série de comédia junto de Charlie Sheen.

Durante a adolescência mostrou todo o seu potencial nos esportes jogando futebol e beisebol. No entanto, decidiu continuar no caminho da atuação, formando-se a nível universitário.

Em 2020, ele emprestou sua voz a uma animação e passou a integrar o elenco de um famoso sitcom norte-americano. Também participou de produções como Coop e Cami (2016-2019).

Agora, o ator interpreta o filho dos personagens interpretados por Tim Allen e Elizabeth Mitchell na nova série natalina Meu Papai (ainda) é Noel, disponível no Disney+. Não perca! 

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