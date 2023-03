Quem é Belissa Escobedo, uma das protagonistas de Abracadabra 2

Conheça a atriz que interpreta Izzy em Abracadabra 2 e é uma das três jovens que combatem as poderosas irmãs Sanderson.

A partir deste 30 de setembro as irmãs Sanderson estarão de volta para aprontar muitas confusões na cidade de Salém 29 anos depois. Trata-se do novo filme Abracadabra 2, que estreia com exclusividade no no Disney+.







Abracadabra 2 | Conversa com o Elenco | Disney+



A arrepiante sequência de Abracadabra, um clássico do Halloween lançado em 1993, traz novamente o trio de bruxas Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) em busca de vingança.

Mas agora, três jovens estudantes do Ensino Médio irão tentar impedi-las e frustrar seus planos antes do amanhecer, na noite de véspera do Halloween (o Dia das Bruxas). São as amigas Izzy (Belissa Escobedo), Becca (Whitney Peak) e Cassie (Lilia Buckingham) que terão essa difícil missão.

De olho nas novas integrantes do elenco, conheça a jovem atriz Belissa Escobedo, que interpreta Izzy – uma das garotas que enfrentam as terríveis irmãs Sanderson em Abracadabra 2.







Belissa Escobedo: o início de carreira

Belissa Escobedo tem 24 anos e nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Com apenas 18 anos, decidiu seguir a carreira artística e foi estudar na The New School of Drama, em 2016. Neste mesmo ano, ela fez uma pequena participação em uma série de TV.



Belissa Escobedo tem experiência em produções sinistras

Depois de participar de um talent show famoso nos Estados Unidos e de outras séries, Belissa Escobedo foi convidada, em 2020, para integrar o elenco de uma produção de suspense estrelada por Don Cheadle – Don’t Look Deeper.

No ano seguinte, Belissa Escobedo fez parte do elenco da 10ª temporada da tradicional série de terror American Horror Story (disponível no Star+). Na produção, Belissa foi a personagem Shanti.







Belissa Escobedo em Abracadabra 2

Agora, os fãs de Abracadabra poderão ver a jovem atriz em ação no novo filme que reúne bruxaria, terror e muita diversão, claro! Na trama, Belissa Escobedo é Izzy – uma das três estudantes que trazem as bruxas icônicas de volta depois de quase 30 anos.

Em suas redes sociais, Belissa postou um trailer de Abracadabra 2 com a seguinte legenda: “Eu assistia a Abracadabra todos os anos no Halloween, desde criança. A casa da minha mãe é cheia de referências às irmãs Sanderson de setembro a novembro, todos os anos. A pequena Belissa nunca pensou que estaria trabalhando ao lado dessas bruxas. Ainda não consigo acreditar”.