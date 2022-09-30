Cancel
Novidades Disney+

Quem é Belissa Escobedo, uma das protagonistas de Abracadabra 2

30 de setembro de 2022
30 de setembro de 2022

Conheça a atriz que interpreta Izzy em Abracadabra 2 e é uma das três jovens que combatem as poderosas irmãs Sanderson.


A partir deste 30 de setembro as irmãs Sanderson estarão de volta para aprontar muitas confusões na cidade de Salém 29 anos depois. Trata-se do novo filme Abracadabra 2, que estreia com exclusividade no no Disney+.


Abracadabra 2 | Conversa com o Elenco | Disney+


A arrepiante sequência de Abracadabra, um clássico do Halloween lançado em 1993, traz novamente o trio de bruxas Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) em busca de vingança.

Mas agora, três jovens estudantes do Ensino Médio irão tentar impedi-las e frustrar seus planos antes do amanhecer, na noite de véspera do Halloween (o Dia das Bruxas). São as amigas Izzy (Belissa Escobedo), Becca (Whitney Peak) e Cassie (Lilia Buckingham) que terão essa difícil missão.

De olho nas novas integrantes do elenco, conheça a jovem atriz Belissa Escobedo, que interpreta Izzy – uma das garotas que enfrentam as terríveis irmãs Sanderson em Abracadabra 2.

Belissa Escobedo


Belissa Escobedo: o início de carreira

Belissa Escobedo tem 24 anos e nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Com apenas 18 anos, decidiu seguir a carreira artística e foi estudar na The New School of Drama, em 2016. Neste mesmo ano, ela fez uma pequena participação em uma série de TV.


Belissa Escobedo tem experiência em produções sinistras

Depois de participar de um talent show famoso nos Estados Unidos e de outras séries, Belissa Escobedo foi convidada, em 2020, para integrar o elenco de uma produção de suspense estrelada por Don Cheadle – Don’t Look Deeper.

No ano seguinte, Belissa Escobedo fez parte do elenco da 10ª temporada da tradicional série de terror American Horror Story (disponível no Star+). Na produção, Belissa foi a personagem Shanti.

Abracadabra 2


Belissa Escobedo em Abracadabra 2

Agora, os fãs de Abracadabra poderão ver a jovem atriz em ação no novo filme que reúne bruxaria, terror e muita diversão, claro! Na trama, Belissa Escobedo é Izzy – uma das três estudantes que trazem as bruxas icônicas de volta depois de quase 30 anos.

Em suas redes sociais, Belissa postou um trailer de Abracadabra 2 com a seguinte legenda: “Eu assistia a Abracadabra todos os anos no Halloween, desde criança. A casa da minha mãe é cheia de referências às irmãs Sanderson de setembro a novembro, todos os anos. A pequena Belissa nunca pensou que estaria trabalhando ao lado dessas bruxas. Ainda não consigo acreditar”.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set