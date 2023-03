Quem é Boba Fett, protagonista da nova série do Disney+?

Conheça mais sobre o personagem caçador de recompensas que deu origem à série O livro de Boba Fett, com estreia em dezembro na plataforma.









Atenção fãs do Universo Star Wars! No dia 29 de dezembro estreia a nova produção original Disney+: O Livro de Boba Fett. A série acompanha o lendário caçador de recompensas Boba Fett (interpretado por Temuera Morrison) e a mercenária Fennec Shand (Ming-Na Wen) navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território outrora governado por Jabba the Hutt e seu sindicato do crime.

Mas afinal, quem é Boba Fett? Confira, abaixo, a trajetória do personagem.

Origem

Boba Fett foi um clone de Jango Fett, um caçador de recompensas Mandaloriano que o criou como seu filho. Foi treinado por Jango enquanto crescia e desenvolveu habilidades marciais e de sobrevivência, também aprendeu a operar os sistemas de armas da nave de seu pai, a Escravo I.





Boba e Jango em “Star Wars: Ataque dos Clones” (2002)

Herança

Após a morte de Jango, quando viu Windu o decapitar, Boba fugiu a bordo da Escravo I e jurou vingança contra o Jedi. Ainda na sua infância, Fett aprendeu sobre o comércio de caça de recompensas. Nos anos seguintes, assumiu o manto que seu pai havia deixado, e ficou conhecido como o melhor caçador de recompensas da galáxia.





Boba segurando o capacete de seu pai, jurando vingança contra Windu

Trabalhos

Boba tinha um relacionamento de trabalho com Darth Vader, que já chegou a se recusar a pagar sua recompensa, após o mesmo desintegrar os inimigos. Contratado pelo Império e por Jabba the Hutt, Boba também foi o responsável por encontrar e capturar Han Solo e Chewbacca.

Boba Fett e Darth Vader em ”Star Wars: O Império Contra-Ataca” (1980)





Boba Fett, Jabba, O Hutt e Han Solo

Morte

Em Star Wars: O Retorno de Jedi (1983), Boba Fett é morto caindo da prancha de Jabba e sendo engolido por um monstro de Sarlacc. No entanto, sua morte gerou uma grande polêmica e decepção para os fãs, já que foi de maneira tão fácil para um personagem desse porte.

Boba Fett em “Star Wars: O Retorno de Jedi” (1983)

O Livro de Boba Fett estreia dia 29 de dezembro no Disney+.