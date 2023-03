Quem é Bruno Boer, revelação de O Coro: Sucesso Aqui vou Eu

Com trabalhos no teatro, no cinema e na televisão, o ator agora se destaca no streaming na produção de Miguel Falabella para o Disney+.



Todo o encanto e o glamour dos musicais estão em O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu, série de Miguel Falabella que estreou com exclusividade no Disney+.

A produção traz a história de um grupo de jovens aspirantes a atores que sonham em conquistar uma vaga para a nova companhia de teatro musical da cidade. E um destes jovens é vivido pelo ator Bruno Boer.







Quem é Bruno Boer, o Sissy de O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu

“Uma mistura de Princesa Jasmine de Naomi Scott com Cruella de Vil, de Emma Stone”. Assim o ator paulista Bruno Boer descreve Sissy, seu personagem em O Coro, em uma conversa com a youtuber Tabatha de Lacerda.

Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, Bruno já tem uma longa carreira no teatro musical. Ainda aos 14 anos, ele se mudou com a família para Niterói, no Rio de Janeiro.

Logo após sua primeira aula de atuação na nova cidade, foi convidado pela professora a fazer um teste para a companhia profissional de teatro da qual ela fazia parte.

Da infância à vida adulta, Bruno atravessou uma fase de aprimoramento, no qual se dedicou ao estudo do canto e da dança, além da atuação.

O ator já participou de montagens independentes de espetáculos conhecidos, como A Ópera do Malandro, de Chico Buarque. E também de grandes produções estilo Broadway, como Peter Pan e 70? Década do Divino Maravilhoso.

Boer também fez diversos curtas-metragens e trabalhou em novelas.

Na obra de Miguel Falabella, Bruno Boer é Cícero Alves, conhecido como Sissy. Trata-se de um jovem apaixonado pelo mundo da arte de uma forma geral e sonha em trabalhar no meio artístico.

Acompanhe como será a história de Sissy em O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu! Todos os episódios já estão disponíveis no Disney+. Não perca!