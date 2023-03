Quem é Didi Romero, a youtuber que protagoniza Gina Yei no Disney+

A jovem é uma talentosa artista tanto na ficção, como na vida real. Conheça mais a intérprete de Gina Yei.





A série @GinaYei #ComTodoCoraçãoEMais já está disponível no Disney+ trazendo muita praia, dança, música e uma história intrigante. A nova série apresenta Gina "Yei", interpretada por Didi Romero, que demonstra seu grande talento para compor músicas.

Nessa história, a jovem conquistou uma bolsa para estudar no renomado Instituto Musical do Caribe (IMC). A escola, localizada na ilha de Porto Rico – região considerada o berço do reggaeton –, é o melhor lugar do mundo para estudar música latina.

Alegre e muito criativa, Gina sonha em escrever canções para grandes artistas, especialmente para Jayden (Felipe Albors), a sensação da música urbana jovem, que também é filho do dono do instituto. Porém, quando chega ao IMC, ela logo descobre que tudo é mais complexo do que imaginava, encontrando grandes rivais.

Didi Romero, que vive a protagonista, possui muitas coincidências de sua vida real com a personagem. Descubra todas elas!





Gina Yei: quem é Didi Romero?





Dieudonné Acevedo Romero, conhecida como Didi Romero, nasceu em Porto Rico em 5 de fevereiro de 1999. Ela foi criada por uma família de artistas e, desde muito jovem, sabia que queria cantar, atuar e dançar.

Didi iniciou seus estudos na Cupeyville School, em Porto Rico, e deu continuidade na José Julián Acosta, escola especializada em artes do país latino.

Ali, a jovem começou a construir sua carreira artística, que se potencializou nas redes sociais. Em seus perfis, Didi mostra dons musicais e, somente no Instagram, acumula quase 600 mil seguidores.

Mais tarde, a jovem artista continuou seus estudos superiores na The American Musical and Dramatic Academy, em Nova York, e atingiu notoriedade ao ser integrada ao elenco de um popular musical da Broadway chamado Six.

De acordo com o site IMDB.com, @Gina Yei #ComTodoCoraçãoEMais marca a estreia da influenciadora como atriz de TV.





Conheça Gina Yei no Disney+





@Gina Yei #ComTodoCoraçãoEMais, com sua primeira temporada composta por 12 episódios, está disponível no Disney+.