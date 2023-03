Quem é Dominique Thorne, que interpreta Riri Williams em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Produção da Marvel Studios já estreou nos cinemas e tem feito sucesso com o público.





Além de apresentar um novo antagonista e revelar quem veste o manto do Pantera Negra, o filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre também traz novos personagens. E um deles é Riri Williams, a Coração de Ferro, interpretada por Dominique Thorne.

A seguir, conheça um pouco mais sobre a atriz estreante no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) :



A vida de Dominique Thorne antes da Marvel

Dominique Thorne nasceu no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. Aos 25 anos, ela já participou de importantes produções cinematográficas.

Na adolescência, foi estudante de teatro na Professional Performing Arts High School (PPAS) de Nova York, tendo também uma extensa carreira teatral.



Quem é Dominique Thorne em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Em 2020, Thorne foi convidada por Nate Moore, produtor da Marvel, para participar deste importante projeto. Seu personagem é Riri Williams, jovem extremamente inteligente.

Fã de Tony Stark (Robert Downey Jr.), Riri constrói para si uma super armadura. E sob o nome de Coração de Ferro, para defender aqueles a quem ama.

Em entrevista à revista Elle, Dominique assumiu ser fã da Marvel. E falou sobre o processo de preparação para viver a personagem: “Comecei com a aparição de Riri nos quadrinhos ‘Invincible Iron Man' e depois fiz a transição para os quadrinhos ‘Ironheart’, de Eve Ewing e Brian Michael Bendis”, contou.

“Mas também deixei espaço para o filme ser diferente dos quadrinhos, como, às vezes, é o caso”, explicou Dominique. “Isso também significava escutar e estar aberta a ouvir de Ryan [Coogler, diretor de Pantera Negra Wakanda Pra Sempre] sua percepção sobre quem Riri é, especialmente no que ela se relaciona com Wakanda.”

Acompanhe novas histórias e desafios em Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa já está disponível nos principais cinemas do Brasil.

E no Disney+, você encontra todos os filmes, séries e especiais da Marvel Studios. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!