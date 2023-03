Quem é Emily Swallow, a atriz que faz a Armeira de The Mandalorian

Saiba mais sobre a atriz que interpreta a misteriosa personagem em The Mandalorian, série ambientada no universo Star Wars.



A terceira temporada de The Mandalorian está fazendo muito sucesso entre os fãs do universo Star Wars e tem episódios novos toda quarta-feira no Disney+.

A série é protagonizada por Pedro Pascal como Din Djarin e traz personagens marcantes como Grogu, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e a Armeira, vivida pela atriz Emily Swallow.

Saiba mais sobre ela a seguir.





Quem é Emily Swallow





Emily Swallow nasceu em 18 de dezembro de 1979, nos Estados Unidos. Sua carreira no cinema e na televisão começou em 2006, quando tinha 27 anos.

A atriz participou de uma famosa série em que dois irmãos caçam monstros e outras criaturas sobrenaturais. Em 2019, entrou para o elenco de The Mandalorian.

O público, no entanto, só escutou a sua voz e nunca viu seu rosto na série do universo Star Wars. Isso porque a personagem usa capacete e armadura o tempo inteiro.







Quem é a Armeira em The Mandalorian





A Armeira é uma personagem presente desde a primeira temporada. Trata-se de uma mandaloriana que produz armaduras feitas de beskar (um dos metais mais poderosos da galáxia), seguindo uma antiga tradição do seu povo.

Apesar de não aparecer na segunda temporada de The Mandalorian, a Armeira participou também de outra produção do Disney+: O Livro de Boba Fett.

Na terceira temporada de The Mandalorian, a Armeira volta a aparecer e é uma personagem importante para a trama.

“Uma das coisas que eu mais gosto nela é que se trata de uma guerreira que fabrica armaduras, armas e que sabe quando lutar. É a guardiã de coisas sagradas. Está ligada a algo profundamente espiritual e é ótimo que haja espaço para isso na história”, afirmou Emily Swallow em entrevista ao site oficial de Star Wars.





Onde ver online The Mandalorian





Não perca nenhum detalhe das aventuras de Din Djarin, Grogu, Bo-Katan e da Armeira no Disney+!

A terceira temporada de The Mandalorian tem episódios novos toda quarta-feira - serão oito no total, sendo que cinco já estão disponíveis no serviço de streaming.