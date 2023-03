Quem é Erik Selvig, o astrofísico que conecta Ms. Marvel com os filmes de Thor

No episódio 3 de Ms. Marvel, Bruno, o melhor amigo de Kamala Khan, investiga sobre viagens interdimensionais e cita o famoso astrofísico. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

No episódio 3 de Ms. Marvel, Kamala Khan (Iman Vellani) é resgatada pelos djinn, um grupo de indivíduos capazes de controlar os mesmos superpoderes da protagonista da série, disponível no Disney+. Eles contam a ela sobre a dimensão Noor, e que ela pode ser a única pessoa com habilidades para levá-los de volta para casa.

A adolescente, que apoia a missão de Najma (Nimra Bucha) e seus companheiros djinn (entre os quais Aisha, a falecida bisavó de Kamala), não hesita em ir em busca da única pessoa que conhece com maior entendimento em viagens interdimensionais: seu amigo Bruno (Matt Lintz).

O jovem concorda em ajudá-la, mas avisa que precisará de mais informações. “Você sabe alguma coisa sobre viagens interdimensionais assim, de cabeça? Especificamente sobre a dimensão Noor?”, pergunta Kamala.

Ms. Marvel: Erik Selvig, o astrofísico que participou das franquias Thor e Vingadores





Talvez o nome de Erik Selvig, interpretado por Stellan Skarsgård, não surja tão forte para fãs (ou não) das produções do Estúdios Marvel. Mas, sem dúvida, ele teve um papel importante com sua participação nas franquias Thor e Vingadores.

Sua primeira aparição foi em Thor (2011), filme no qual é apresentado como astrofísico e professor de Jane Foster (Natalie Portman) e Darcy Lewis (Kat Dennings). Além disso, Erik foi professor de astrofísica teórica na Culver University, onde Bruce Banner (Mark Ruffalo) já trabalhou. Mais tarde, o especialista foi recrutado pela S.H.I.E.L.D como consultor.

Em Vingadores (2012), Loki (Tom Hiddleston), o irmão de Thor (Chris Hemsworth), invade a Terra com a ajuda dos Chitauri e Selvig acaba controlado mentalmente pelo Deus da Trapaça. Sob esse efeito — e graças ao seu conhecimento — o pesquisador constrói a máquina que permitiu a geração do “buraco de minhoca” que os Chitauri usaram para entrar nessa dimensão e atacar Nova York.

Depois de recuperar sua sanidade e com a ajuda de Lewis e Ian Boothby (Jonathan Howard), Selvig ajuda Thor a parar a Convergência de Malekith (Christopher Eccleston) e os Elfos Negros em Thor: O Mundo Sombrio (2013).

Erik, mais uma vez, trabalhou ao lado de Thor em Vingadores: Era de Ultron (2015), ajudando na batalha de Sokovia contra Ultron. Mais tarde, ele foi recrutado para fazer parte do Instalação dos Novos Vingadores. O astrofísico foi vítima do estalo de Thanos na Saga do Infinito, mas cinco anos depois consegue ressuscitar graças ao Blip de Bruce Banner.





Ms. Marvel: acompanhe as aventuras de Kamala Khan no Disney+





A produção mais recente da Marvel Studios, Ms. Marvel, já pode ser vista exclusivamente no Disney+. Com três episódios já lançados no serviço de streaming, um novo episódio é adicionado toda quarta-feira. Descubra quais novos desafios aguardam Kamala Khan!