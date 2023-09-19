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Quem é Giovanna Grigio, protagonista de Perdida?

19 de setembro de 2023
19 de setembro de 2023

A produção brasileira terá estreia especial dupla no Disney+ e no Star+.


Com Giovanna Grigio como protagonista, o filme nacional Perdida estreia no dia 22 de setembro tanto no Disney+ quanto no Star+. Baseado no livro de mesmo nome da escritora brasileira Carina Rissi, o longa conquistou o público durante sua exibição nos cinemas.

A produção brasileira conta a história da jovem Sofia, vivida por Giovanna Grigio. A seguir, conheça mais sobre a atriz:

Perdida


Conheça Giovanna Grigio, a Sofia de Perdida


Nascida na cidade de Mauá, na região do Grande ABC Paulista, a atriz Giovanna Grigio tem 25 anos. Ela estreou na televisão aos sete anos de idade, como repórter infantil de um programa de variedades.

Pouco depois, foi uma das protagonistas de uma novela infanto-juvenil do canal SBT – emissora de Silvio Santos. A partir de então, Giovanna não parou mais de atuar. 

Participou de novelas e séries – incluindo uma internacional – e, agora, ela vive sua primeira protagonista nos cinemas em Perdida.

Perdida


Quando Perdida estreia no Disney+


Conheça Sofia, uma garota moderna, mas que quando o assunto é romance, os únicos da sua vida são aqueles escritos pela famosa escritora inglesa Jane Austen

Após ser transportada para um mundo que se assemelha ao século 19, Sofia é acolhida pela família do encantador Ian Clarke (vivido por Bruno Montaleone). 

A jovem tenta encontrar uma forma de retornar a sua vida. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos. 

O elenco de Perdida conta, ainda, com Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sergio Malheiros e Luciana Paes, além de participações especiais de Lucinha Lins e Hélio de La Peña.

Não perca a estreia de Perdida, dia 22 de setembro, no Disney+

 

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