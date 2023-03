Quem é Halle Bailey, a protagonista do novo live-action de A Pequena Sereia

Saiba mais sobre a jovem atriz eleita como a nova Pequena Sereia – e que já conta com as bençãos de Beyoncé.

A Disney D23 Expo deste ano trouxe várias novidades e revelações vindas da The Walt Disney Company. E, entre elas, está o primeiro teaser de Halle Bailey no papel de Ariel, em A Pequena Sereia.

O novo live-action da Disney estreia em 2023 nos cinemas de todo o mundo. Enquanto a data não chega, conheça um pouco mais sobre a atriz eleita para protagonizar a história.





Halle Bailey, de cantora talentosa para a nova versão de Ariel no live-action de A Pequena Sereia





Nascida em 27 de março de 2000 em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, Halle Bailey foi anunciada como Ariel em 2019. No entanto, seu nome já era conhecido por muitos como parte da dupla Chloe x Halle.

As duas são irmãs e no começo dos anos 2010 gravaram vídeos musicais os quais postavam na internet. Por serem fãs de Beyoncé, muito do que elas cantavam na época eram versões de canções da cantora.

A sintonia da dupla chamou a atenção de Beyoncé que, não apenas compartilhou o conteúdo das irmãs em suas redes sociais, como também contratou as duas como artistas através de sua gravadora, em 2015.

Do canto para a atuação foi um pulo na carreira de Halle Bailey. Em 2018, ela e a irmã estrearam como atriz interpretando as gêmeas Jazz e Sky Forster na série Grown-ish. Na vida real, no entanto, elas têm dois anos de diferença de idade.

A atuação de Halle chamou a atenção e, logo no ano seguinte, em 2019, a Disney anunciou que tinha encontrado sua Ariel para o futuro live-action de A Pequena Sereia. E que essa atriz era Halle Bailey.





Veja Halle Bailey no teaser do live-action de A Pequena Sereia





O vídeo, lançado na última D23 Expo, começa mostrando toda a beleza da vida subaquática em que Ariel vive, antes de dar um vislumbre da personagem. Em seguida, Ariel aparece, cantando um verso de “Part of Your World”:







A Pequena Sereia | Trailer Oficial Legendado



Em entrevista à revista norte-americana Variety, Halle falou sobre a importância de seu personagem: “Quero que a garotinha em mim e as garotinhas como eu, que estão assistindo, saibam que são especiais e que devem ser princesas em todos os sentidos”, disse Bailey

O lançamento do teaser também gerou uma divertida onda nas redes sociais, com pais compartilhando as reações de suas filhas ao assistirem ao vídeo.





Quando o live-action de A Pequena Sereia estreia?





Dirigido por Rob Marshall, a produção ainda traz Melissa McCarthy como Úrsula e Javier Bardem como Tritão. Já a trilha sonora contará com músicas amadas pelos fãs, além de quatro novas canções, compostas por Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

O live-action de A Pequena Sereia estreia em maio de 2023 nos cinemas.





Assista a Halle Bailey em Grown-ish no Disney+





A série derivada de Black-ish acompanha a personagem Zooey Johnson (Yara Shahidi) enquanto ela cresce e vai para a faculdade. Na série, Halle Bailey é Sky Forster, irmã gêmea de Jazz – interpretada por Chloe, sua irmã mais velha na vida real.

Todos os episódios da primeira temporada de Grown-ish já estão disponíveis no Disney+.