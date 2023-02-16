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Quem é j-hope, membro do BTS, o grupo coreano que conquistou o mundo

16 de fevereiro de 2023
16 de fevereiro de 2023

Descubra mais sobre o artista sul-coreano que conquistou o público ao lado do BTS e que agora decola em carreira solo. 


Não é preciso ser fã de música pop coreana para já ter ouvido falar no BTS. Afinal, o grupo é um dos maiores fenômenos internacionais do k-pop. E os projetos solo de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jungkook, seus integrantes, também fazem um sucesso estrondoso.

E por falar em trabalhos paralelos ao BTS, em breve, o Disney+ vai estrear j-hope IN THE BOX, um documentário focado em j-hope e seu mais recente disco, “Jack In The Box”.

j-hope


j-hope: conheça o fenômeno coreano

O sul-coreano Jung Hoseok nasceu em 18 de fevereiro de 1994. O jovem que amava dançar hoje é conhecido internacionalmente como j-hope, integrante do grupo BTS.

j-hope dançava pelas ruas da cidade de Gwangju quando foi “descoberto” pelo fundador e CEO da BigHit Entertainment, Bang Si-hyuk. No grupo, ele se destaca não apenas por seus movimentos precisos, mas também pela cadência do seu rap.

Após o grande sucesso ao lado de seus companheiros de grupo, j-hope passou a investir também na carreira solo. E seu trabalho foi igualmente bem recebido.

j-hope se tornou o primeiro músico coreano a ser a atração principal do maior festival de música mundial, o Lollapalooza, em Chicago, nos Estados Unidos.


Não perca j-hope IN THE BOX, no Disney+


O documentário especial j-hope IN THE BOX acompanhou, ao longo de 200 dias, todo o processo da produção de "Jack In The Box". De sua festa de apresentação à sua preparação e show no palco do Lollapalooza.

Ao longo da obra, o público terá uma oportunidade inédita de ver os desafios criativos que existem no processo de criação de um álbum e como j-hope consegue “sair da caixa” para dar asas à sua arte neste disco.

j-hope IN THE BOX estreia no dia 17 de fevereiro, exclusivamente no Disney+. Os fãs do BTS também podem conferir no streaming BTS: Permission To Dance On Stage – LA, o filme dos shows ao vivo do BTS no estádio SoFi de Los Angeles, no final de 2021.

O Disney+ traz, ainda, a série In The Soop: Friendcation, que conta com um elenco repleto de estrelas, como Park Seojun, Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik e V do BTS.

A produção acompanha os cinco amigos em uma viagem surpresa para fugir do cotidiano e, juntos, poderem relaxar, se divertir e ter momentos de autodescoberta.

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