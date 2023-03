Quem é j-hope, membro do BTS, o grupo coreano que conquistou o mundo

Descubra mais sobre o artista sul-coreano que conquistou o público ao lado do BTS e que agora decola em carreira solo.

j-hope: conheça o fenômeno coreano





O sul-coreano Jung Hoseok nasceu em 18 de fevereiro de 1994. O jovem que amava dançar hoje é conhecido internacionalmente como j-hope, integrante do grupo BTS.





j-hope dançava pelas ruas da cidade de Gwangju quando foi “descoberto” pelo fundador e CEO da BigHit Entertainment, Bang Si-hyuk. No grupo, ele se destaca não apenas por seus movimentos precisos, mas também pela cadência do seu rap.





Após o grande sucesso ao lado de seus companheiros de grupo, j-hope passou a investir também na carreira solo. E seu trabalho foi igualmente bem recebido.





j-hope se tornou o primeiro músico coreano a ser a atração principal do maior festival de música mundial, o Lollapalooza, em Chicago, nos Estados Unidos.







Não perca j-hope IN THE BOX, no Disney+



O documentário especial j-hope IN THE BOX acompanhou, ao longo de 200 dias, todo o processo da produção de "Jack In The Box". De sua festa de apresentação à sua preparação e show no palco do Lollapalooza.





Ao longo da obra, o público terá uma oportunidade inédita de ver os desafios criativos que existem no processo de criação de um álbum e como j-hope consegue “sair da caixa” para dar asas à sua arte neste disco.





j-hope IN THE BOX estreia no dia 17 de fevereiro, exclusivamente no



estreia no dia, exclusivamente no Disney+.

