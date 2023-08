Quem é Jacen Syndulla em Star Wars: Ahsoka?

O episódio 3 da série do universo Star Wars já chegou ao Disney+. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Um curioso questionamento ficou na mente dos fãs após o episódio 3 de Ahsoka estrear no Disney+: um grande easter egg de Star Wars Rebels apareceu mesmo? Bem, essa “aparição” atende pelo nome de Jacen Syndulla.

Os principais personagens de Ahsoka não são novos no universo Star Wars. A própria Ahsoka Tano estreou na saga há 15 anos, no longa animado Star Wars: The Clone Wars, e outros como Hera Syndulla e Sabine Wren, também vêm de produções como Star Wars Rebels.

E é justamente dessa série animada que vem o garoto Jacen Syndulla. A seguir, descubra mais sobre este personagem:









Star Wars: quem é Jacen Syndulla?



Jacen Syndulla, como o nome aponta, é filho de ninguém menos que Hera Syndulla (a general interpretada em Ahsoka por Mary Elizabeth Winstead) com o ex-Jedi, Kanan Jarrus.

Hera e Kanan se conheceram em suas batalhas contra o Império e logo se tornaram bem próximos. No entanto, Kanan faleceu após um ataque imperial. Apesar da tristeza, Hera não desistiu de lutar com a Aliança Rebelde.





A aparição de Jacen Syndulla em Ahsoka



Interpretado pelo ator Evan Whitten, o pequeno Jacen Syndulla aparece rapidamente durante o episódio 3 de Ahsoka, expressando para sua mãe seu desejo de se tornar Jedi um dia.

Esse breve momento, porém, foi o bastante para emocionar os fãs, que rapidamente lembraram do pai do menino não apenas por sua história, mas até pelas roupas que ele vestia – que incluíam um escudo sobre o ombro, assim como Kanan.









Acompanhe a história de Hera e Jacen Syndulla em Star Wars: Ahsoka



Descubra qual será o destino do jovem Jacen, de sua mãe, Hera Syndulla e de toda a Galáxia em Ahsoka. Os primeiros episódios da nova série do universo Star Wars já estão disponíveis no Disney+.

Semanalmente, sempre às terças-feiras, a partir das 22h (horário de Brasília), um novo capítulo desta emocionante saga estreia no streaming. Não perca!