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Quem é Kamala Khan, a adolescente que se transforma em Ms. Marvel

3 de junho de 2022
3 de junho de 2022

Conheça a jovem que descobre ter poderes que a transformam em super-heroína na nova série da Marvel Studios, que chega em breve e com exclusividade ao Disney+.


A próxima série dos Estúdios Marvel apresenta uma nova personagem ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM): Kamala Khan. Mas quem é a adolescente que se torna uma super-heroína em Ms. Marvel – que estreia em breve, exclusivamente no Disney+?

Conheça tudo sobre nova personagem Kamala Khan, sua origem, sua história e também fique sabendo um pouco da trajetória de como a jovem transforma em Ms. Marvel.

Ms Marvel Kamala Khan


Quem é Kamala Khan?

A nova série original da Marvel apresenta aos fãs Kamala Khan, que é uma adolescente norte-americana de 16 anos que tem ascendência muçulmana que mora em Jersey City (no estado de New Jersey, Estados Unidos).

Como a maioria das meninas da sua idade, Kamala (vivida pela atriz paquistanesa-canadense Iman Vellani) está na fase de descobertas e desafios, tendo também que se dividir entre os estudos, os namoros e a sua cultura familiar.

A personagem Kamala Khan tem similaridades com a atriz que a interpreta — ambas são jovens de família muçulmana e com origem no Paquistão. Mas Kamala é uma paquistanesa-americana que cresceu em uma cidade bem urbana ao lado de Nova York.

Ms Marvel


Kamala Khan é fã de HQs de super-heróis

Kamala é uma jovem criativa, boa aluna do ensino médio e que adora escrever fanfics. Também é geek e muito fã de quadrinhos de super-heróis – especialmente da Capitã Marvel.

Em muitos momentos, ela sente que não se encaixa na turma da escola e até mesmo em meio a seus familiares. Entre todos os dilemas clássicos da adolescência, ao longo da série vemos que Kamala vai precisar lidar com algo ainda mais complexo: a descoberta de possuir super-poderes!

Segundo a roteirista principal da série, Bisha K. Ali, Ms. Marvel vai apresentar que Kamala acaba aprendendo o quão é difícil equilibrar os conflitos dessa fase, fazendo malabarismos com sua vida doméstica e escolar, sendo que, como ela disse em divulgação oficial: “o maior conflito de Kamala é consigo mesma”.

Ms Marvel


Quando estreia Ms. Marvel no Disney+?

A nova série da Marvel Studios chega com exclusividade ao Disney+ muito em breve, no dia 8 de junho. Confira a estreia de Ms. Marvel e acompanhe as aventuras de Kamala Khan ao descobrir ser uma super-heroína, como as que tanto admira.

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