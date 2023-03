Quem é Karin Hils, a ex-integrante do Rouge e uma das protagonistas de O Coro

Conheça a atriz e cantora Karin Hils, que brilha nos palcos desde os 20 anos e, agora, encara um importante papel na série O Coro.





Disponível no Disney+ desde 28 de setembro, a nova série original brasileira O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, criada e dirigida por Miguel Falabella, conta a história de um grupo de jovens que correm atrás do sonho de fazer carreira em musicais de teatro.

Em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, acompanhamos personagens bem diversos participando de testes de elenco para uma famosa companhia de teatro musical, que fica em São Paulo.





A história foca em dez jovens aspirantes a estrelas de musicais. Entre eles está Reginaldo de Almeida (Gabriel Hypólito), um talentoso ator que tem uma mãe superprotetora. Ela é Marion, vivida por Karin Hils – rosto conhecido do público desde o início dos anos 2000.

Quem se lembra do hit “Ragatanga”, versão brasileira do sucesso espanhol “Asereje”? Pois é, a música que estourou em 2002 foi gravada pelo grupo musical Rouge, o qual Karin Hils fazia parte como cantora.

Desde então, Karin se dedica à carreira artística como cantora e atriz. Conheça mais sobre sua trajetória:







Karin Hils: o sucesso como cantora

A carioca Karin Pereira de Souza, hoje com 43 anos, queria ser artista desde cedo e sabia do potencial de sua voz. Em 2002, ela participou de um talent show musical na TV e ganhou o concurso.

Ao lado das colegas de programa (Luciana Andrade, Aline Wirley, Lissah Martins e Fantine Thó), ela formou o grupo feminino Rouge.

Logo de cara, as meninas do Rouge emplacaram o sucesso “Ragatanga”, que virou hit em todo o Brasil. O grupo lançou quatro álbuns de estúdio, vendendo cerca de seis milhões de cópias e se tornando o grupo feminino de maior sucesso do país.

Luciana saiu do Rouge em 2004, as demais cantoras seguiram juntas até 2006, quando acabou o grupo. Em 2017, as ex-integrantes quiseram comemorar os 15 anos do início do Rouge e voltaram a fazer shows, mas o revival durou apenas dois anos.





Karin Hils: os primeiros papéis como atriz

Karin fez alguns trabalhos como backing vocal, mas decidiu se dedicar à carreira de atriz. Seu primeiro grande trabalho foi justamente no teatro musical.

Em 2009, ela conseguiu um papel no espetáculo Hairspray. Logo depois, participou da peça Emoções Baratas e do musical Hair, como Dionne.







Karin Hils: a parceria com Miguel Falabella

Karin Hils conheceu Miguel Falabella nos bastidores dos espetáculos musicais que participou e logo eles criaram uma amizade verdadeira. Falabella convidou Karin para participar de uma novela de sua autoria, possibilitando a ela fazer sua estreia na televisão em 2011.

Desde então, Karin criou uma forte parceria profissional com Miguel Falabella. A atriz participou de outros musicais que ele criou ou dirigiu, como Alô, Dolly e Xanadu. E, em 2013, passou a integrar o elenco fixo de uma série de comédia criada e estrelada pelo autor.

Em 2015, Karin Hils viveu sua primeira protagonista no musical Mudança de Hábito, papel que no cinema foi de Whoopi Goldberg. Em 2020, ela foi escalada para ser uma das protagonistas do espetáculo Donna Summer Musical, mas ficou só uma semana em cartaz por conta da pandemia de Covid-19.

O musical em homenagem à cantora Donna Summer, dirigido por Falabella, voltou aos palcos em setembro de 2021 com Karin Hils novamente no elenco.









Karin Hils: participação em O Coro

Em sua primeira produção para o Disney+, Miguel Falabella se cercou de jovens talentos e também de estrelas veteranas do universo dos musicais para escalar O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu.

Ele convidou a talentosa amiga Karin Hils para dar vida a Marion de Almeida, uma mãe protetora e atenta que acompanha de perto os desafios das audições do filho Reginaldo.