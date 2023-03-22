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Novidades Star Wars

Quem é Katee Sackhoff, a atriz que interpreta Bo-Katan Kryze em The Mandalorian 

22 de março de 2023
22 de março de 2023

Conheça mais sobre a atriz que também já emprestou sua voz para uma conhecida personagem da Marvel. 


Personagens marcantes não faltam na série The Mandalorian, ambientada no universo Star Wars e disponível no Disney+

Além de Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, o público também conhece, na segunda temporada, Bo-Katan Kryze, uma mandaloriana que se une aos protagonistas.

A personagem é interpretada na série por Katee Sackhoff, atriz norte-americana nascida em Portland, no estado de Oregon, em 8 de abril de 1980.

A primeira atuação de Katee Sackhoff foi como coadjuvante em um filme de 1998 feito para a TV e protagonizado por Kirsten Dunst (intérprete da Mary Jane da trilogia do Homem-Aranha).


Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff)


Katee Sackhoff e a Marvel


Anos após a sua estreia na atuação, Katee Sackhoff emplacou outros trabalhos em séries e filmes. Quem vê a atriz em ação em The Mandalorian pode não saber do seu passado com a Marvel.

Katee deu voz à Mulher-Hulk em um episódio da série animada Esquadrão de Heróis (2009-2010). No enredo, a personagem é chamada pelo Homem de Ferro para ajudar a derrotar Thanos

Em 2011, uma outra contribuição à Marvel – dessa vez, em um videogame do Homem-Aranha no qual dubla a Gata Negra.


Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff)


Katee Sackhoff no universo Star Wars


A primeira vez de Katee como Bo-Katan Kryze não foi em The Mandalorian. Ela já tinha dublado a mesma personagem para as séries animadas Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) e Star Wars: Rebels (2014-2017).

A atriz, então, foi escalada para interpretar Bo-Katan Kryze na versão live-action da personagem em The Mandalorian


Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff)


Veja mais do trabalho de Katee Sackhoff em The Mandalorian


A nova temporada de The Mandalorian terá 8 episódios e três deles já se encontram disponíveis no Disney+

A estreia de novos episódios acontece toda quarta-feira. Junte-se a Din Djarin, Grogu e Bo-Katan nessa aventura do universo Star Wars!

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