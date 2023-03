Quem é Katee Sackhoff, a atriz que interpreta Bo-Katan Kryze em The Mandalorian 

Conheça mais sobre a atriz que também já emprestou sua voz para uma conhecida personagem da Marvel.



Personagens marcantes não faltam na série The Mandalorian, ambientada no universo Star Wars e disponível no Disney+.

Além de Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, o público também conhece, na segunda temporada, Bo-Katan Kryze, uma mandaloriana que se une aos protagonistas.

A personagem é interpretada na série por Katee Sackhoff, atriz norte-americana nascida em Portland, no estado de Oregon, em 8 de abril de 1980.

Katee Sackhoff e a Marvel





Anos após a sua estreia na atuação, Katee Sackhoff emplacou outros trabalhos em séries e filmes. Quem vê a atriz em ação em The Mandalorian pode não saber do seu passado com a Marvel.

Katee deu voz à Mulher-Hulk em um episódio da série animada Esquadrão de Heróis (2009-2010). No enredo, a personagem é chamada pelo Homem de Ferro para ajudar a derrotar Thanos.

Katee Sackhoff no universo Star Wars





A primeira vez de Katee como Bo-Katan Kryze não foi em The Mandalorian. Ela já tinha dublado a mesma personagem para as séries animadas Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) e Star Wars: Rebels (2014-2017).

Veja mais do trabalho de Katee Sackhoff em The Mandalorian





A nova temporada de The Mandalorian terá 8 episódios e três deles já se encontram disponíveis no Disney+.

A estreia de novos episódios acontece toda quarta-feira. Junte-se a Din Djarin, Grogu e Bo-Katan nessa aventura do universo Star Wars!