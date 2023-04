Quem é Kathryn Hahn, a atriz que interpreta a surpreendente vilã Agatha Harkness em WandaVision

A atriz que cativou os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) está com um novo papel de protagonista no streaming.





Kathryn Hahn tornou-se conhecida ao interpretar Agatha Harkness na série WandaVision (2021) e, por esse papel, recebeu uma indicação ao Emmy®. A atriz atualmente se destaca tanto na tela grande como no streaming.

Saiba mais sobre a carreira de Hahn e sua personagem em WandaVision, série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) disponível no Disney+.

De vizinha amigável a vilã: Kathryn Hahn em WandaVision



Em Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) precisam aprender a conviver com uma vizinha muito inconveniente e invasiva. Agnes (Kathryn Hahn) conhece bem a vida suburbana e se mostra super disposta a ajudar Wanda a se adaptar à nova vizinhança.

Ela adora se convidar para a casa de seus vizinhos e quer saber tudo sobre eles. No entanto, sua verdadeira natureza aparece e deixa claro que Wanda e Visão não são os únicos com poderes na vizinhança: Agnes é, na verdade, a vilã Agatha Harkness.

Quem é Kathryn Hahn





Kathryn Marie Hahn é uma atriz e comediante norte-americana nascida em 23 de julho de 1973 em Westchester, no estado de Illinois, tendo passado a maior parte da infância em Cleveland, Ohio.

De ascendência alemã, irlandesa e inglesa, Kathryn formou-se na Northwestern University com um bacharelado em artes cênicas e completou seus estudos em drama em Yale, ambas universidades localizadas nos Estados Unidos.

Entre seus trabalhos no cinema, estão Tomorrowland: Um Lugar Onde Nada é Impossível (2015) e Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), animação na qual dubla Olivia “Liv” Octavius, ou melhor, a Doutora Octopus!

Kathryn Hahn é a protagonista de As Pequenas Coisas da Vida no Star+



Atualmente, a atriz está impressionando os espectadores com seu talento na série As Pequenas Coisas da Vida, disponível no Star+.

Ela interpreta Clare, uma escritora que, enfrentando um momento bastante complicado na sua vida familiar e profissional, aceita escrever para uma coluna de conselhos.

