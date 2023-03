Quem é Katy M. O’Brian, a atriz que interpreta Jentorra em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O filme apresenta novos personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) começou oficialmente com a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas de todo o Brasil.

O público vai encontrar rostos já conhecidos como o de Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd), de Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly), Cassie Lang (Kathryn Newton), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michele Pfeiffer).

Entretanto, o filme também traz personagens novos. Um deles é Jentorra, interpretada por Katy M. O’Brian. Nesse papel, a atriz dá vida a uma habitante do Reino Quântico que luta contra o vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).





Quem é a atriz Katy M.O’Brian





Nascida nos Estados Unidos, em 1989, é, além de atriz, escritora e especialista em artes marciais.

Um dos seus primeiros papéis foi na série The Walking Dead (disponível no Star+). Katy M. O’Brian também participou de produções como Z Nation.

Em 2020, ela esteve no elenco de The Mandalorian, série do universo Star Wars disponível no Disney+. A atriz participou de quatro episódios como uma oficial de comunicações a serviço do Império.

Seu papel em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não é o primeiro dentro do UCM. Katy M.O’Brian atuou em 3 episódios de Agentes da S.H.I.E.L.D. como Kimball, personagem recrutada pelo vilão Nathaniel Malick (Thomas E. Sullivan).







Assista a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e conheça mais do trabalho de Katy M. O’Brian





O filme já está em cartaz e você pode garantir o seu ingresso pelo site oficial do lançamento.

Para não perder nenhuma novidade do UCM, não deixe de acessar a página Marvel Insider!