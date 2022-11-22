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Quem é Kolton Stewart, ator que interpreta Tyson em Desencantada

22 de novembro de 2022
22 de novembro de 2022

O filme já está disponível no Disney+ e apresenta novos personagens. 


Desencantada já está disponível no Disney+, e os fãs de Encantada ganharam a chance de reencontrar Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), os protagonistas deste conto de fadas moderno.

Além do casal amado pelo público no primeiro filme, a sequência apresenta uma nova vilã: a Rainha Malvina, interpretada pela atriz Maya Rudolph.

Em Desencantada, Malvina tem um filho: Tyson, interpretado por Kolton Stewart. Conheça mais sobre o jovem ator:


Desencantada


Desencantada: quem é Kolton Stewart

Kolton Stewart é um ator nascido em Toronto, Canadá, no dia 1º de julho de 1999. Ele conseguiu seu primeiro papel no cinema aos 13 anos, no filme I Declare War (2012).

Além disso, participou de Casamento Grego 2 (2016) e dos filmes originais da Disney, Os Tênis Encantados (2022) e Swap - A Troca (2016).

Quanto às séries, o ator fez parte do elenco de diversas produções como Astrid & Lilly Save the World.

Em Desencantada, Kolton interpreta Tyson, filho de Malvina. Ele é um jovem muito popular que também é o interesse romântico de Morgan (Gabriella Baldacchino), filha de Robert e enteada de Giselle.

Não deixe de curtir Desencantada, disponível exclusivamente no Disney+!

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