Quem é Linda Cardellini e qual o seu papel em Vingadores?

Atriz versátil, Linda Cardellini entrou no mundo dos Estúdios Marvel interpretando a mulher do Gavião Arqueiro. Conheça mais sobre a trajetória da artista!

De comédia a drama, Linda Cardellini já passou por quase todos os gêneros em filmes e séries bastante conhecidos. Com uma carreira de 26 anos, Linda também faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM): ela é Laura Barton, esposa de Clint Barton, o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).

Conheça um pouco da trajetória de Linda Cardellini e seu papel na saga dos Vingadores e na série Gavião Arqueiro, exclusiva do Disney+.





A carreira versátil de Linda Cardellini



Linda Edna Cardellini nasceu em 25 de junho de 1975, na Califórnia, e começou sua carreira artística ainda bem nova, em 1996 e aos 21 anos, fazendo uma participação em uma série para adolescentes.

Depois disso, não parou mais. Linda fez parte de produções muito diversas, entre drama, comédia e romance; atuou em séries adolescentes nos anos 1990, e se tornou uma das estrelas de um famoso drama médico lançado no início dos anos 2000, precursor de programas do gênero.

Linda também tem uma sólida carreira no cinema, tendo participado de filmes como O Segredo de Brokeback Mountain, Pai em Dose Dupla e Pai em Dose Dupla 2, entre outros. Em 2014, ela participou da série de sucesso New Girl. Todas essas produções estão disponíveis no Star+.

Linda Cardellini mostrou ainda mais versatilidade ao entrar para o universo da dublagem quando fez a voz de Wendy, na série de animação Gravity Falls.





Linda Cardellini em Vingadores



A atriz entrou no Universo Cinematográfico Marvel em 2015, quando fez sua estreia com o papel de Laura Barton, em Vingadores: A Era de Ultron. Foi com a chegada dela que os fãs viram, pela primeira vez, a família de Clint Barton, o Gavião Arqueiro.

No longa, Laura Barton aparece ao lado dos dois filhos do casal: Cooper e Lila. Eles moram em uma fazenda no estado do Missouri e vivem uma vida pacata. Trata-se de um momento da trajetória de Clint em que ele tenta sair do mundo da S.H.I.E.L.D – tanto que o personagem acaba criando os filhos em segredo para protegê-los.

Mas justamente em a Era de Ultron, o Gavião Arqueiro é chamado novamente para se juntar aos amigos Vingadores. Ele deixa sua família e vai enfrentar uma nova batalha, desta vez na distante Sokovia.

A personagem de Linda Cardellini, Laura Barton, volta a aparecer em Vingadores: Ultimato. Após todos os importantes acontecimentos do longa e, finalmente, o grupo de super-heróis reverter o estrago feito pelo “estalo” de Thanos, Clint Barton resolve voltar para sua fazenda e reencontra Linda, os filhos e a vida pacata que havia deixado antes.





Linda Cardellini em Gavião Arqueiro



Em Gavião Arqueiro, série própria do super-herói no Disney+, vemos Clint Barton, um exímio atirador de arco e flecha e poderoso lutador, após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Nesse momento, ele tenta processar a perda da amiga, a Viúva Negra.

Na série, Linda Cardellini volta ao UCM como Laura Barton, porém, há uma revelação importante nesta trama. Descobre-se que Laura também tem uma identidade secreta. Na série, ela ganha mais destaque e aparece ao longo dos episódios ajudando Clint em suas missões, fazendo pesquisas para descobrir mais sobre os vilões.

Laura comanda as investigações e mostra que é uma mulher muito esperta e corajosa. Ao final da série, os fãs são surpreendidos ao saber que Laura Clint também foi uma agente da S.H.I.E.L.D no passado: ela era a Agente 19.

