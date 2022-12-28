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Quem é Lisette Olivera, a atriz que interpreta Jess em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

28 de dezembro de 2022
28 de dezembro de 2022

Conheça a atriz por trás da protagonista da nova série do Disney+, que faz parte da franquia A Lenda do Tesouro Perdido.


Os três primeiros episódios de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História já estão disponíveis no Disney+. Neles, os espectadores poderão conhecer as habilidades de Jess Valenzuela (Lisette Olivera) para resolver diversos enigmas.

No entanto, sua inteligência é posta à prova nesta história: um estranho lhe dá uma pista para encontrar um tesouro muito antigo, que pode estar ligado a seu falecido pai. É assim que ela e seus amigos seguem uma série de pistas escondidas em artefatos e marcos da História norte-americana.

A pessoa encarregada de dar vida a esta especialista em resolver quebra-cabeças é Lisette Olivera. Saiba mais sobre a carreira desta jovem atriz:

Lisette Olivera em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

Quem é Lisette Olivera?

Lisette Olivera nasceu no dia 16 de abril de 1999 em Los Angeles, Califórnia. Desde muito jovem começou a ter aulas de dança, tornando-se rapidamente uma excelente bailarina. Além da paixão pela dança, Olivera é formada em música como vocalista.

A atriz que interpreta Jess em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História também é conhecida por seus papéis no curta-metragem Waltz of the Angels e o longa de terror We Need to Do Something.

Até o momento, Lisette participou de seis produções. Em seus perfis nas redes sociais, ela se diverte compartilhando imagens de encontros com seus amigos.

Em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, ela vive sua primeira protagonista. Para encarar essa missão, contracena com nomes como Catherine Zeta-Jones, Jake Austin Walker, Jordan Rodrigues, Zuri Reed, Antonio Cipriano e Lyndon Smith.

Assista a série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

Não perca os episódios inéditos de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, lançados todas às quartas-feiras, assim como os capítulos já lançados no Disney+

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