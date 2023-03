Quem é Lupita Nyong'o, a atriz que interpreta Nakia em Pantera Negra 

A atriz foi destaque no primeiro filme da franquia Pantera Negra, que ganha continuação nos cinemas nesta semana.

Lupita Nyong'o, a atriz que interpreta Nakia em Pantera Negra (disponível no Disney+), volta a marcar presença na continuação Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, nova produção da Marvel Studios que estreia no dia 10 de novembro nos cinemas.

Nakia é uma espiã de Wakanda e teve um relacionamento amoroso com T’Challa/Pantera Negra (Chadwick Boseman). No novo filme da franquia, a personagem deve ter ainda mais destaque na trama.



Lupita, por sua vez, é vencedora do Oscar® e tem mais de 20 filmes em sua carreira. Conheça, a seguir, mais detalhes sobre a carreira da atriz mexicana antes da estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, produção que encerra a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).







Pantera Negra: Quem é Lupita Nyong'o?

Lupita Amondi Nyong'o nasceu em 1º de março de 1983, na Cidade do México, no México. Filha de pais quenianos, conforme o IMDB, ela foi criada no país africano.

Aos 16 anos, Lupita foi enviada ao México para aprender espanhol e, depois, se mudou para os Estados Unidos, onde cursou cinema em Hampshire College, em Massachusetts.

A estreia da atriz nos cinemas foi no papel de uma mulher escravizada no filme 12 Anos de Escravidão (2013), disponível no Star+, que lhe rendeu o Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante. Ao longo de sua carreira, já atuou em mais de 20 filmes, incluindo Star Wars: O Despertar da Força (2015) e Mogli - O Menino Lobo (2016).

Em 2018, roubou a atenção do público por sua atuação como Nakia em Pantera Negra. Para rever a personagem, o público pode se preparar para conferir Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

O novo filme da Marvel é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore. Com estreia marcada para o dia 10 de novembro, os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!