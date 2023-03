Quem é Malu Mader, a atriz que interpreta Elis Amorim em Mila no Multiverso 

Nova série brasileira do Disney+ é estrelada pela conhecida atriz da televisão nacional. Saiba mais sobre sua carreira!

Mila no Multiverso, a nova série nacional de aventura e ficção-científica com o selo Disney+ Original Productions, estreia em breve no Disney+ e conta Malu Mader em seu elenco para contar esta história.

No seriado, a conhecida atriz vive a cientista Elis Amorim, a mãe da protagonista Mila (Laura Luz). Em seu 16º aniversário, a jovem descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos, que será útil para procurar Elis, que desapareceu durante um de seus experimentos.

Muito conhecida na televisão brasileira, veja mais sobre a vida e a carreira de Malu Mader:





Quem é Malu Mader, de Mila no Multiverso?





Maria de Lourdes da Silveira Mader, mais conhecida como Malu Mader, nasceu no dia 12 de setembro de 1966, no Rio de Janeiro. Apesar de ter iniciado os estudos em Letras, acabou largando a faculdade para se dedicar à carreira de atriz.

Ela iniciou seus estudos na atuação em 1982, quando frequentou o Teatro Tablado, escola bastante conhecida fundada por Maria Clara Machado. No fim daquele ano, foi vista pelo dramaturgo Dennis Carvalho em uma apresentação teatral, o que a levou a fazer seu primeiro teste para uma novela, estreando na TV no ano seguinte.







Ao longo de sua trajetória, Malu integrou 47 produções, entre filmes, novelas e séries, desde 1983. Seu destaque foi na televisão, atuando em mais de 20 telenovelas.

Em um de seus trabalhos para a TV, em uma novela de 2003, foi protagonista de uma trama em que era uma empresária de sucesso e que tinha uma colega de trabalho como rival.

Para o cinema, Malu integrou o elenco de filmes como Rock Estrela (1985), de Lael Rodrigues; Dedé Mamata (1988), de Dodô Brandão; e Feliz Ano Velho (1988), de Roberto Gervitz. Atuou ainda em O Invasor (2001), de Beto Brant, e em Bellini e a Esfinge (2011), de Roberto Santucci Filho.

Este último filme é baseado no livro do guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto, com quem é casada desde 1990. O casal tem dois filhos, João e Antônio, com 27 e 24 anos, respectivamente.

A atriz também fez trabalhos como diretora. Sua estreia foi no documentário Contratempo (2008), e na série documental Essa História Dava um Filme (2008), em que famosos eram convidados a dirigirem curtas.

Mila no Multiverso estreia no Disney+ no dia 25 de janeiro. Não perca!