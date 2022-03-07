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NOVIDADES MARVEL

Quem é May Calamawy, a atriz que interpreta Layla El-Faouly em Cavaleiro da Lua

7 de março de 2022
7 de março de 2022

Saiba mais sobre os personagens da nova série da Marvel, que estreia este mês no Disney+.


Em 30 de março, Cavaleiro da Lua (Moon Knight) estreia exclusivamente no Disney+. Mas antes, vale contar mais sobre uma das atrizes que fazem parte do elenco da nova série do Universo Marvel.

May Calamawy interpreta Layla El-Faouly na história. Seu personagem tem origem egípcia e sabe falar perfeitamente dois idiomas: inglês e árabe. Embora ainda haja muito mistério sobre suas características e o papel que ocupa na trama até a estreia, podemos confirmar que ela acompanha o protagonista, interpretado por Oscar Isaac.

Cavaleiro da Lua: do que se trata e quem é o protagonista da série


Steven Grant, um simpático balconista de loja de presentes que se transforma no Cavaleiro da Lua, é o herói enigmático da Marvel que se junta ao Disney+ para contar suas aventuras.

Grant tem um transtorno dissociativo de identidade, uma condição psicológica que ele descobre depois de ter flashes do que parece ser outra vida. A partir de então, o mercenário Marc Spector, sua espécie de identidade paralela, começa a se manifestar nele.

Depois de receber a bênção de Khonshu, um poderoso deus egípcio, Steven/Marc deve aprender a viver com suas contradições internas enquanto enfrenta novos inimigos que testam seus poderes.

Cavaleiro da Lua: quem compõe elenco e direção da nova produção da Marvel


A nova série terá seis episódios estrelados por Oscar Isaac (o Cavaleiro da Lua), Ethan Hawke (o vilão Arthur Harrow) e May Calamawy (Layla El-Faouly).

A direção ficou a cargo de Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead, enquanto o roteiro foi feito por Jeremy Slater.

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