Quem é Meg Donnelly, a atriz que brilha em High School Musical e Zombies 3

Conheça Meg Donnelly, a atriz e cantora que foi convidada para a terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical e também é a protagonista de Zombies 3

A jovem atriz e cantora norte-americana Meg Donnelly, tem uma carreira cheia de sucessos mesmo com apenas 22 anos. Ela entrou para a nova temporada de High School Musical: A Série: O Musical, com a personagem Val Wood, e é a protagonista de Zombies 3, também disponível no Disney+.

Saiba mais sobre Meg Donnelly, sua carreira e suas personagens em High School Musical e em todas as produções da franquia Zombies:

O início da carreira de Meg Donnelly

Meg Elizabeth Donnelly, que nasceu em 25 de julho de 2000, em Nova York, começou sua carreira artística ainda bem nova, com 13 anos, fazendo uma participação em uma série.

Desde então, a atriz não parou mais: fez várias séries de TV nos Estados Unidos e participou de seu primeiro filme em 2017: The Broken Ones. Ao mesmo tempo, Meg começou a participar de séries musicais, mostrando seu talento para cantar.

O primeiro sucesso de Meg Donnely: Zombies

Em 2018, Meg Donnelly participou de seu primeiro grande filme: Z-O-M-B-I-E-S, que deu início a franquia da história dos zumbis da cidade de Seabrook. Na história, Meg dá vida à Addison – a filha de Dale (Paul Hopkins), que é uma líder de torcida da escola Seabrook School.

Logo no primeiro filme, Meg já ganhou um papel de destaque na trama. Na história, mantinha um relacionamento com Zed (Milo Manheim), principal jogador de futebol da escola. O filme fez sucesso e, em 2020, ganhou uma sequência: Z-O-M-B-I-E-S 2 .

Além do segundo filme, a saga também virou, em 2020, uma série de animação em que Addison é a grande protagonista: Z-O-M-B-I-E-S: Addison’s Moonstone Mystery. Meg Donnelly voltou à personagem fazendo a dublagem ao longo dos oito episódios, também disponíveis no Disney+.

Em 2022, chegou ao serviço de streaming o novo filme estrelado por Meg como Addison: Z-O-M-B-I-E-S 3, com mais aventuras envolvendo zumbis e os jovens na escola de Seabrook .

Meg Donnelly também brilha como cantora

Ainda bem jovem, Meg percebeu seu talento e amor pela música. Depois de participar de algumas séries musicais, a atriz resolveu se lançar também como cantora.

Meg Donnelly lançou seu primeiro single com um videoclipe em 2018: “Smile” – que teve boa recepção do público. Outras músicas de Meg fizeram sucesso em lançamentos em 2019 (“With U” e “Predictable”) e 2020 (“Just Like You”, “Impress” e “I’m Back”).

Além de mostrar seu talento como a voz, a jovem também apresentou seu lado compositora, já que compôs todas as músicas que interpreta.

Meg Donnelly em High School: A Série: O Musical

A atriz e cantora Meg Donnelly estreou na 3ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical no papel de Val Wood, que entra na trama junto com seu irmão Dewey Wood (Jason Earles).

A série, que a cada quarta-feira estreia um novo episódio da temporada, traz as novas aventuras musicais da turma de estudantes e professores de teatro da escola East High School, de Utah, nos EUA.

