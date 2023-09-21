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Quem é Melim, convidados do episódio 3 de A Música Está Servida

22 de setembro de 2023
22 de setembro de 2023

Trio musical vai aprender a preparar um hambúrguer vegano juntamente com a chef Tati Lund.

A Música Está Servida novamente em mais um encontro entre canções e gastronomia no Disney+. No dia 22 de setembro, é a vez do trio Melim entrar na cozinha para entregar bom papo, boa comida e, claro, boa música.

Pelo especial feito em parceria com a Rádio Disney já passaram o sambista Thiaguinho e a cantora Sofia Carson. Neste novo episódio, Gabi, Rod e Diogo Melim encontram a chef Tati Lund para uma deliciosa receita vegana.

Quem faz parte do grupo Melim?


Rodrigo, Diogo e Gabi Melim são três irmãos nascidos na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Desde cedo, os três já traçaram seus caminhos na música.

Com seis discos lançados, o trio concorreu em 2020 ao Grammy® Latino na categoria Melhor Álbum de Língua Portuguesa, com “Eu feat. Você”. E, em 2021, eles foram indicados na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa por “Amores e Flores”.

Melim


Hambúrguer vegano e música do Melim é só no Disney+


Gabi, Rod e Diogo Melim recebem a chef Tati Lund e, juntos, preparam hambúrgueres veganos para uma refeição especial na companhia de sua mãe, Giselle, além de Dig Joy e Nanda Caroll, entes queridos de Rodrigo e Diogo.

O novo episódio de A Música Está Servida estreia nesta sexta-feira, 22 de setembro, somente no Disney+. Não perca!

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