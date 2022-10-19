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Quem é Mon Mothma, personagem de Star Wars que se destaca em Andor

19 de outubro de 2022
19 de outubro de 2022

Conheça a imponente figura que chama a atenção nos bastidores da rebelião contra o Império em Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Após um episódio eletrizante em Andor, o novo capítulo desta série Star Wars do Disney+ mostra as consequências do ataque rebelde em Aldhani. Enquanto uns celebram, outros como a Senadora Mon Mothma, se preocupam.

Cassian Andor (Diego Luna) cumpriu sua missão, pegou seu dinheiro e partiu. Pena que as coisas não saíram como ele esperava. Esta não é a única surpresa: descobrimos que Luthen Rael (Stellan Skarsgård) agiu sem o conhecimento da Senadora.

Com isso, a situação da política fica cada vez mais delicada.

Mon Mothma


Quem é Mon Mothma?

Mon Mothma é uma Senadora que representa o planeta Chandrila. A personagem apareceu pela primeira vez em Star Wars VI: O Retorno de Jedi – aqui vivida por Caroline Blakiston

Na ocasião, pouco antes da batalha de Endor, a imponente política informa a Luke Skywalker (Mark Hammil) e companhia sobre os planos para a construção de uma nova Estrela da Morte

Mon Mothma


Como Mon Mothma aparece em Andor

Em Andor, o público conhece uma outra versão da aliada Rebelde. Interpretada por Genevieve O’Reilly, Mon Mothma aparece muito mais solitária e pressionada do que em suas participações em O Retorno de Jedi ou mesmo em Rogue One: Uma História Star Wars.

No episódio 7 da série, em uma visita à loja de antiguidades de Rael, é possível observar a surpresa e a insatisfação dela com o fato do aliado ter agido sem informá-la na questão do roubo à guarnição. Isso porque agora todo o Império está em alerta.

No entanto, ela entende que a Aliança Rebelde já está se formando, e que é preciso ser corajosa – assim como também é preciso arrecadar dinheiro. Assim, o público vê uma opulenta Mothma dar uma festa em sua casa.

Durante o evento, ela pede ajuda a um amigo de infância de Chandrila: Tay Kolma (Ben Miles), que também é um banqueiro. E, na ocasião, ela discretamente revela seu status de “agente duplo” no Senado. 

Sobre o momento em que a personagem se encontra, Genevieve O’Reilly comentou ao site StarWars.com: “Todos nós podemos ser versões diferentes de nós mesmos.” 

Ela também complementou: “Fiquei grata à Disney e a Tony Gilroy [criador de Andor] por investir espaço narrativo nesta mulher para explorar sua história, para ver quanto custa ser ela, ver como é perigoso ter a voz de Mon Mothma. Espero que os fãs estejam tão interessados ​​nisso quanto eu, porque quero saber o que é ser essa mulher.”

Mon Mothma


O futuro de Mon Mothma 

O Império está em alerta. Dedra Meedro (Denise Gough) consegue chamar a atenção do Bureau de Segurança Imperial (BSI) para a possibilidade da formação de uma Aliança Rebelde em diferentes planetas. 

Diante disso tudo, como a história da Senadora se desenvolverá? Será preciso assistir aos próximos episódios de Andor para descobrir. Toda quarta-feira, um novo capítulo dessa emocionante trama de espionagem chega ao Disney+

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