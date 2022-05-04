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Quem é Mordo em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

4 de maio de 2022
4 de maio de 2022

Saiba mais sobre o antagonista que um dia já foi aliado de Stephen Strange. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Mordo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura finalmente chega aos cinemas brasileiros, em 5 de maio, embora os fãs já possam ver o filme em sessões especiais de pré-estreia no dia anterior, 4 de maio. Na recente aventura de Stephen Strange, o Multiverso traz para esse super-herói novos e perigosos desafios.

Além de Benedict Cumberbatch continuar na pele do protagonista, outros atores retornam neste novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Um deles é Chiwetel Ejiofor, que interpreta o implacável Mordo.

Confrontado pelo super-herói e depois transformado em um furtivo caçador de feiticeiros após os eventos de Doutor Estranho, esse antagonista não descansará até capturar aqueles que, para ele, usam a magia apenas em benefício próprio.

Mordo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Por que Mordo vira inimigo do Doutor Estranho?

No primeiro filme do Doutor Estranho, lançado em 2016, Mordo é apresentado como um antigo membro dos Mestres das Artes Místicas. Inclusive, sendo um dos aliados mais próximos do Ancião (Tilda Swinton).

Ao chegar em Kamar-Taj, Mordo resgata Stephen Strange de alguns malfeitores e, depois, o convida a ficar no templo secreto para iniciar seu caminho de aprendizado das Artes Místicas — apesar do Ancião discordar inicialmente.

Ancião e Mordo em Doutor Estranho

Mais tarde, Mordo ajuda Strange no conflito contra Kaecilius (Mads Mikkelsen) e os Zealots. Durante esta batalha, este personagem descobre que o Ancião extraia seu poder da Dimensão das Trevas, cujo acesso era proibido aos Mestres.

Após a morte do Ancião e a eventual derrota de Kaecilius, Mordo teve uma forte crise de princípios devido à constante violação das leis naturais por seus colegas. Esta situação o levou a dar as costas aos feiticeiros e, a partir desse momento, ele iniciou sua missão de restaurar o equilíbrio, retirando todos os poderes dos feiticeiros.

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